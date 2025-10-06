El SAS ya ha aplicado «cambios» al protocolo del cribado de cáncer

El Servicio Andaluz de Salud (SAS) «ya ha dado instrucciones», que están «en marcha», para introducir «cambios» en el protocolo de información del programa de detección precoz del cáncer de mama después de conocerse que se han producido retrasos, algunos de ellos de hasta un año, en la realización de segundas pruebas diagnósticas con las que descartar tumores malignos en radiografías con un resultado «no concluyente».

Así lo ha señalado Antonio Sanz en el desayuno informativo organizado por Europa Press de la mano de la Fundación Cajasol. «Esto no puede volver a ocurrir», apunta el consejero de Presidencia. «Ni en el cribado de cáncer de mama ni en ningún otro protocolo relacionado con pruebas diagnósticas oncológicas, y ha anunciado que »a mitad de esta semana, tendremos la magnitud« de los casos de mujeres afectadas por posibles retrasos. En total, se está llamando a 2.000 mujeres que requerían una segunda prueba tras una primera mamografía »no concluyente«.

A las afectadas, el consejero de la Presidencia les ha prometido que «la respuesta va a ser de propuestas rápidas, ágiles y con seguridad para ellas» y, sobre las responsabilidades políticas, ha manifestado que «se tomarán todas las medidas que se tengan que tomar, incluidas» las políticas. «Pero lo importante primero es reaccionar rápido para ofrecer esa seguridad y esa tranquilidad a las personas que se hayan podido ver afectadas. Si nos distrajéramos en otras cosas, pues seguramente parecería que ya se tiene el tema resuelto, y no, el tema resuelto se tiene cuando ofrezcamos medidas que den tranquilidad y seguridad y atención a las afectadas», ha remarcado Antonio Sanz.

Sea cual sea la «magnitud» del caso, los datos «no aminoran en nada la sensibilidad que hay que tener con este asunto. Lo primero es estar del lado de las afectadas. Y este Gobierno, desde luego, desde el principio, se ha puesto al lado de ellas«, ha subrayado. El consejero ha defendido que el Ejecutivo de Juanma Moreno »ni minimiza ni oculta« lo sucedido. En esta línea, ha reconocido los »errores« y ha insistido en la petición de »disculpas« y »no como hemos visto en el caso de las pulseras« antimaltratadores.

El protocolo de información en el caso del cribado del cáncer de mama es de 2012 y «no ha tenido ni una aplicación ni un desarrollo en lo que debería ocurrir con una persona que, lógicamente, está sometida tanto a un riesgo como a unas consecuencias en el caso de que no se actúe rápido». Por ello, «el Gobierno andaluz se está del lado» de las afectadas, a las que ha recalcado que ofrecerán una «solución inmediata a través de medidas que esta misma semana empezarán a aplicarse». «Algunas de ellas ya se han empezado a aplicar en materia de la comunicación en relación con el protocolo. Ya se han dado instrucciones. Ya está en marcha», ha recalcado Sanz

«En esta materia, es fundamental garantizar unos plazos y, en este sentido, desde el punto de vista de las personas, listas de espera existen en todos los sitios, tanto quirúrgica como diagnóstica. Nosotros intentamos reducirla, pero lo que no se puede aceptar es que existan listas de espera en relación con procesos oncológicos«, ha concluido el consejero, para el que lo conocido »no es tanto un problema de recursos como un problema de aplicación de un protocolo y de un tema de comunicación a la ciudadanía que tendría que haber funcionado de otra manera«.