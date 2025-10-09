Suscríbete a
La reforma agraria en Andalucía que nunca fue

Se cumplen cuarenta años del primer decreto de la Junta para expropiar fincas manifiestamente mejorables en la comarca de Antequera; el texto legislativo sigue vigente, pero nunca se aplicó

Borbolla y su consejero Manaute en el decisivo Consejo de Gobierno que aprobó el decreto 228/1985
Borbolla y su consejero Manaute en el decisivo Consejo de Gobierno que aprobó el decreto 228/1985 efe / Eduardo abad
Javier Rubio

Javier Rubio

Pocos, por no decir ninguno, asuntos hay en los que se evidencia de manera más contundente el paso del tiempo y el cambio económico operado en Andalucía en las últimas cuatro décadas como en todo lo que tiene que ver con la producción agrícola y ... la estructura de la propiedad. Ahora, la gran cuestión en el agro andaluz es el impacto de la PAC europea, la falta de mano de obra y otras reglamentaciones, pero hace cuarenta años se discutía, y mucho, sobre reforma agraria.

