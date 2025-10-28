Suscríbete a
ABC Premium

Dos formas opuestas de gestionar una crisis: los cribados de cáncer frente las pulseras antimaltrato, donde no dimite nadie

Nadie en el Ministerio de Igualdad ha asumido su responsabilidad por los brazaletes fallidos, pero sí cayó la consejera de Salud

Juanma Moreno avanzó el chequeo de 2.000 mujeres tras pedir perdón y Pedro Sánchez reduce el caos de las pulseras a un bulo

La manifestación por la sanidad pública en Andalucía se llena de banderas de sindicatos y mareas

El consejero andaluz de Sanidad, Antonio Sanz. Al lado, la ministra de Igualdad, Ana Redondo
El consejero andaluz de Sanidad, Antonio Sanz. Al lado, la ministra de Igualdad, Ana Redondo abc
Antonio R. Vega

Antonio R. Vega

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Con apenas quince días de diferencia, se han desatado dos intensas tormentas políticas que han generado inquietud entre las mujeres: los fallos recurrentes en las pulseras que sirven para controlar de manera telemática a los maltratadores en toda España y las grietas en el ... cribado para la detección precoz del cáncer de mama en Andalucía. La brecha de seguridad en la red de protección para víctimas de violencia machista interpela al Gobierno presidido por Pedro Sánchez (PSOE), mientras que la gestión sanitaria es competencia del Ejecutivo de Juanma Moreno (PP) por lo que se hizo tarde y mal. Uno y otro han aplicado manuales muy distintos para salir de dos crisis que socavan la confianza en la protección y salud de las mujeres. ABC expone el relato fáctico y las reacciones que han suscitado ambos escándalos. Que el lector saque sus propias conclusiones.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC PREMIUM
Descarga la app