La Fiscalía admite que hubo problemas en las pulseras de maltratadores pero que las víctimas estuvieron protegidas

La Fiscalía ha querido aclarar, después de las informaciones de los últimas horas en las pulseras antimaltrato, que las víctimas «estuvieron protegidas en todo momento, puesto que los dispositivos funcionaron». En cualquier caso, sí han reconocido «problemas puntuales» debidos a la migración de datos que afectaban a procesos penales. «No se pudo obtener la información requerida por los juzgados en un periodo de tiempo, pero insistimos en que el dispositivo funcionaba correctamente», ha aclarado el Ministerio Fiscal en un comunicado.

Esas incidencias, continúan, generaron la lógica preocupación entre los fiscales delegados de Violencia de Género, y es esa inquietud la que se refleja en la memoria, ya que las incidencias se concentraron en un periodo concreto del año.

La «mayoría de los casos» en los que no se pudieron aportar datos se resolvieron posteriormente, pues los sobreseimientos provisionales se reabrieron una vez recuperados los datos. La Fiscalía destaca que estos procedimientos judiciales se refieren al delito de quebrantamiento y no al delito de violencia que motivo la instalación del dispositivo. Por último, el informe de Cometa, dicen, no es siempre la única prueba inculpatoria, puede haber otros elementos probatorios.