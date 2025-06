Ni el PSOE se atreve ya a poner la mano en el fuego por Pedro Sánchez

'La Andalucía del presente y el futuro' es el título del debate que ha reunido a los portavoces de los grupos parlamentarios en la sede de la Universidad Pablo de Olavide en Carmona en una jornada que pretendía ser sosegado y tranquila, lejos de la crispación parlamentaria. Y así lo ha sido hasta que se ha tocado el tema de la corrupción que cerca al PSOE y que ha llevado a los socialistas a proclamar que es algo que afecta a todos los partidos y que es tan antigua como la democracia y ha servido para que el PP vuelva a pedir elecciones, Vox una moción de censura y la izquierda «no poner paños calientes» a la corrupción cuando afecta al PSOE. Pero sobre todo ha servido para que se evidencie que ni los socialistas andaluces ponen ya la mano en el fuego por el presidente Pedro Sánchez.

El director de ABC de Sevilla, Alberto García Reyes,que ha moderado la jornada, ha hecho una clara pregunta a todos ellos: si pondrían la mano en el fuego por Pedro Sánchez. Ninguno de ellos lo ha hecho. Ni siquiera el portavoz socialista, Rafael Recio, presente en el debate, ya que, según ha admitido, no la pone por nadie. A la misma pregunta sobre si lo harían por el presidente andaluz, Juanma Moreno, sólo el PP ha dicho que sí la pondría.

«Gracias a la discrepancia progresamos. La unidad de ideas no lleva a ningún sitio. Siempre hay un espacio para ceder», ha dicho el director de ABC de Sevilla durante la presentación del taller «Diálogos globales: España y Andalucía en el siglo XXI» que se ha centrado en la posición que debe tener Andalucía en un contexto internacional tan convulso como el actual, pero también en problemas más cotidianos como la vivienda o la sanidad y que ha tenido su punto álgido cuando se hablaba de la corrupción nacional.

La problemática situación de sucesivos escándalos ha llevado al moderador a preguntar por por el bochornosos espectáculo de la política nacional: «¿Qué tiene que pasar para corregir esta situación?», les ha preguntado a los políticos.

En este sentido el portavoz del PP ha contestado comparando la situación actual con el hundimiento del Titanic y denunciado los ataques a la libertad judicial o la libertad de prensa. Según el PP aún no se sabe «hasta donde llega el caso de corrupción», por lo que es necesario dar paso a los ciudadanos y que haya elecciones .«No lo digo yo. Lo dicen hasta socios del PSOE», ha recalcado Toni Martín insistiendo en que el próximo gobierno «lo decidirán los españoles» y que no se puede no convocar elecciones por miedo a perderlas.

El socialista Rafael Recio ha reconocido que la corrupción es algo que «siempre está presente» en el sistema de la democracia desde que arrancó y que víctima de esas deficiencias han sido tanto el PSOE como el PP. «He conocido a muchos concejales del PP honestos. Ni el PSOE ni el PP son partidos corruptos», ha recalcado, insistiendo en la necesidad de atajar el problema que está «desde el inicio de la Democracia« aunque en este caso le ha tocado al PSOE. «Parece que hay un escenario grave de corrupción y tenemos que actuar», ha admitido recordando cuando la corrupción afectó al PP.

Pero además el socialista ha reconocido que se trata de un escenario de «machismo corrupto» que le avergüenza y ha roto una lanza para defender «las ideas» del PSOE. «Por mucho dirigente corrupto el PSOE va a estar ahí, aunque ocurra esto», ha señalado. Recio ha insistido en que los socialistas quieren que se depuren responsabilidades.

Ha sido el momento en el que el tono sereno se ha encendido. Sobre todo cuando el portavoz de Vox ha dicho que no hay sólo una persona corrupta y ha coincidido con el PP en que «España es como el Titanic». Luego se ha preguntado «por qué la banda sigue tocando». En este sentido ha retado al PP a prestarle diputados para presentar una moción de censura para relevar a Pedro Sánchez.

La izquierda no quiere paños calientes

Inmaculada Nieto, de Por Andalucía, ha dicho que muchos tienen la sensación de que es mejor que todo siga igual y sigue sin resolverse «el enorme problema de la corrupción». Por su parte José Ignacio García, de Adelante Andalucía, ha pedido «no poner paños calientes» y ha sido autocrítico. «La gente de izquierda debemos saber que no se pueden poner paños calientes. Este gobierno levantó expectativas y ahora hay una profunda decepción», ha admitido. Y también ha exigido ser implacables con los que se corrompen pero también con las empresas que son las corruptoras que no son pequeñas ni grandes. Además ha señalado también el tema de los contratos del SAS o ha apuntado soluciones como la limitación de mandatos de los políticos.

El debate se ha puesto más interesante cuando García Reyes ha pedido a los políticos que dieran una idea sobre lo peor y lo mejor de la Junta de Andalucía de Juanma Moreno.

¿Lo peor? Según Vox, todo. Para Inmaculada Nieto, la «soberbia con la que gestiona la mayoría absoluta», para el PP que pese al esfuerzo de inversiones que se hace en sanidad, no está dando resultados y hay que mejorarlos. El PSOE ha dicho que el PP está llevando a cabo una gestión mercantilista y José Ignacio García que se lanza el mensaje a los ciudadanos de que «tanto tienes tanto vales».

¿Lo mejor? Según Vox, en la Junta «son los magos de la comunicación», Ignacio García cree que Juanma Moreno es «un personaje bien construido», el PSOE cree que tienen «virtuosismo en el autobombo», el PP los datos del paro e indicadores económicos que señalan que se ha cogido la vía correcta. Para Nieto la Junta en la pandemia «estuvo a la altura».

Más sereno ha sido el debate cuando se hablaba de política internacional. «Los gobiernos de Andalucía y España no confluyen ¿Qué posición deben tomar ambas y cuanto de lejos estamos?», han preguntado a los políticos.

José Ignacio García de Adelante Andalucía, ha dicho que se puede hablar de «un mundo en guerra» y «un mundo en llamas» que se enfrenta a la crisis climática. Y que hay un contexto en el que Andalucía debe tener un elemento externo de Andalucía con el resto de la UE. En este sentido ha dicho que Andalucía es cada vez mas subalterna y más dependiente y que la comunidad juega «un papel periférico» con una situación de «monocultivo de turismo». Además a juicio del político de Adelante, «Andalucía no cuenta» a nivel exterior e incluso es todavía periferia en tema culturales.

Desde la izquierda se insiste en el proceso de desaparición de lo púbico en favor de lo privado. «Cada vez pintamos menos en el mundo y en España», ha recalcado.

Inmaculada Nieto de Por Andalucía considera que ahora existe una gran preocupación con una sobredosis de información ya que «no llega una noticia buena» y que el contexto internacional no apunta a que la cosa se vaya a resolver de inmediato. Nieto ha recordado el sufrimiento del pueblo palestino y considera que aunque la coyuntura es preocupante se va a reconducir. «Lo ideal sería una unidad de acción de Andalucía», algo que considera «tremendamente necesario». Poner en valor una posición cualificada siendo frontera y teniendo vínculos naturales también con Hispanoamérica.

Por ello cree que Andalucía debe tener una «voz cualificada que se haga notar». Nieto echa en falta más protagonismo de Andalucía en los desafíos que hay por delante. Ha sido crítica al asegurar que Andalucía no está jugando ese papel.

Desde Vox, su portavoz Manuel Gavira, ha recordado que los conflictos y la situación internacional en general «no es nueva». Contra los que hablan de neofascismo, el de Santiago Abascal sostiene que «la gente vota» y también ha recordado que Andalucía «no tiene competencias» en política exterior sino en servicios y «a eso es a lo que se tiene que dedicar el Gobierno andaluz» recalcando que hoy «el mundo es más seguro».

El portavoz del PSOE, Rafael Recio, ha parafraseado a Benedetti para recordar que «un pesimista es un optimista bien informado» y recordado que el odio está instalado en las emociones, las instituciones cada vez provocan más desafección y las tecnologías más avanzadas. El socialista considera que se busca el beneficio rápido y es la ley del mas fuerte. Y apuesta por un enfoque humanista para cambiar los modelos. Ha apostado por una mayor justicia humana porque la irrupción tecnológica «pone en riesgo al ser humano».

Toni Martín, desde el PP, se ha mostrado optimista porque considera que los políticos deben estar para transmitir ilusión y optimista. Según ha recalcado, en Andalucía «hay motivos para ser optimista». El popular ha advertido que la UE «no debe ser el parque temático al que vienen los demás a ver cómo era el mundo antes sino a seguir teniendo capacidad de decisión».

Comité de regiones

El portavoz popular ha recordado que Juanma Moreno preside el comité europeo de regiones y que ello da una capacidad de tomar decisiones que nunca había tenido Andalucía. Martín ha criticado que haya grupos políticos que han «importado», el clima de crispación que hay a nivel nacional y ha recordado que los populares han apoyado iniciativas de otros grupos y que se han aprobado mas enmiendas de la oposición que en épocas anteriores.

Se han tratado también otra cuestiones. En sanidad se ha pedido desde la izquierda que se cumpla lo que se ha firmado, desde Vox equiparar el gasto sanitario a la media nacional por habitante.

La financiación es justa o no? Vox ha dicho que Andalucía lleva doscientos años mal financiada, algo en lo que han coincidido los grupos de izquierda e incluso el PSOE y el PP: Andalucía está infrafinanciada.

Respecto al cupo catalán el PP lo ha tacado de «vergüenza nacional» mientras que desde la izquierda se ha dicho que es algo que lleva ocurriendo «toda la vida».

¿Amnistía si o no? ha preguntado García Reyes. Algo a lo que el PP se opone mientras desde el PSOE se recuerda que «esta democracia nace de una amnistía». El debate, uno de los primeros de los cursos de verano de la UPO en Carmona, ha estado muy concurrido y ha generado muchas preguntas sobre temas tan variados como corrupción, vivienda, sanidad o cultura.