El PP cree que los andaluces «no van a olvidar» que María Jesús Montero « es la delegada de Sánchez para el independentismo»

El vicesecretario de Política Autonómica, Local y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, ha avisado este domingo a la vicepresidenta primera del Gobierno y secretaria general del PSOE de Andalucía, además de candidata a la Junta en las próximas elecciones autonómicas, María Jesús Montero, de que «los andaluces no van a olvidar la traición» de la también ministra de Hacienda «como delegada de Pedro Sánchez para el independentismo».

«No lo van a olvidar», ha sentenciado el vicesecretario 'popular' en una convocatoria para medios de comunicación en Benalmádena (Málaga) en la que Bendodo ha trasladado ese mensaje dirigido a María Jesús Montero al inicio de un curso político que será electoral en Andalucía, donde tocan elecciones autonómicas el próximo año 2026.

El dirigente del PP se ha referido a la elaboración pendiente del proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para el año que viene, después de que el Gobierno haya prorrogado durante dos ejercicios consecutivos las cuentas de 2023, y ha retado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a que «ponga día y hora a la presentación» de dicha ley.

Bendodo ha acusado al Gobierno de estar «incumpliendo la Constitución», que «obliga» al Ejecutivo a «presentar en el Congreso un proyecto de Presupuestos en el último trimestre del año», algo que el Gobierno «no hizo el año pasado porque no tenía los apoyos» suficientes entre otros grupos para asegurarse su aprobación en las Cortes Generales, según ha remarcado.

El representante del PP ha apostillado al respecto que «los socios de investidura de Sánchez hoy no le apoyarían en una nueva investidura», por lo que el presidente «ha perdido los apoyos con los que llegó al Gobierno», y «ya se está enfriando» su anuncio de que sí «va a presentar los Presupuestos para el año que viene», porque «parece ser que no tiene tampoco los apoyos suficientes», ha abundado el vicesecretario 'popular'.

Elías Bendodo se ha referido en ese punto a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en tanto que es quien «tiene que presentar los Presupuestos», según ha remarcado antes de añadir que la 'número dos' del Gobierno debe ocuparse de ello en vez de dedicar «su tiempo a ejercer de delegada del independentismo de Pedro Sánchez».

Saqueo

En su condición de líder del PSOE-A y candidata a la Junta, el vicesecretario de Política Autonómica del PP ha advertido a Montero de que «los andaluces no olvidan» y «no se han olvidado del saqueo del socialismo del dinero de los parados» andaluces en el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares, en el que «700 millones de euros robaron los socialistas», según ha aseverado Bendodo, que ha remarcado que así lo sentenció la Justicia aunque «después vino el (Tribunal) Constitucional a lavar esa sentencia».

Bendodo ha concluido insistiendo en aseverar que «los andaluces no olvidan y no van a olvidar la traición de la ministra Montero a Andalucía como delegada de Pedro Sánchez para el independentismo».