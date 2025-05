Los planes del AVE en Andalucía generan un agravio entre provincias

Desde que el AVE llegara a Sevilla en 1992, con Curro de la mano, la Alta Velocidad en Andalucía ha registrado un comportamiento muy desigual. Son 33 años de curvas, trazados sinuosos, estaciones fantasmas, paradas, retrasos y promesas sin destino. A la ... capital hispalense, con Córdoba como eje en su conexión con Madrid, se le sumaron con desesperante lentitud Málaga y Granada. Esta última en 2019, por fortuna antes de la irrupción de la pandemia. Ahora, el ministro de Transportes, Óscar Puente, presume en sus redes sociales del avance «a toda máquina» de la infraestructura para completar el estratégico Corredor Mediterráneo, con parada final en Almería.

En marzo anunciaba una inversión de 400 millones de euros para conectar Jaén con el AVE y son constantes las publicaciones sobre esa línea que unirá Huelva con Sevilla en 25 minutos gracias a la Alta Velocidad. Palabras rimbombantes, promesas que suceden a promesas pero que no esconden una realidad: a día de hoy, a la mitad de las capitales de Andalucía (Almería, Huelva, Jaén y Cádiz) no llega la Alta Velocidad. Tres décadas después, su desarrollo no ha sido tan veloz.

No obstante, a trancas y barrancas, Almería y Huelva avanzan. Pero ¿y Cádiz? Absolutamente en blanco. Ni estudio, ni diseño, ni siquiera voluntad. Ha transcurrido mucho tiempo desde que la ministra de Fomento Magdalena Álvarez prometiera que el AVE llegaría a la capital gaditano en 2012, coincidiendo con el Bicentenario de la proclamación de la primera Constitución Española, la Pepa.

Por aquel entonces, antes de la crisis financiera, la socialista malagueña (aunque nacida en San Fernando) aseguraba que el camino entre Cádiz y Madrid se reduciría a tres horas y media de duración (ahora mismo es de 4:45 a lomos del Alvia). Ante el agravio comparativo que supone con respecto a las otras provincias, numerosos representantes políticos gaditanos, debido a las reivindicaciones de la sociedad, han emprendido una campaña para instar (o exigir) al ministro que cumpla su promesa. Y que el AVE llegue a todos los puntos cardinales de la Comunidad. Máxime cuando se trata de la octava población española y un potente foco turístico y logístico que necesita de las mejores infraestructuras posibles.

La respuesta del PSOE

A las preguntas del Grupo Popular en el Congreso de los Diputados, el Gobierno responde asegurando que la Alta Velocidad ya llega a Cádiz a través del Alvia, que alcanza hasta los 200 kilómetros por hora. «Los trenes de la línea Sevilla-Cádiz, considerada como una línea con características de Alta Velocidad, pueden alcanzar los 200 km/h y se ha aumentado por tres su capacidad», es la contestación oficial.

Así que han tenido que cambiar la cuestión y señalar que cuándo llegará el AVE y los restantes operadores de la Alta Velocidad en España, Iryo y Ouigo, no sólo para reducir el tiempo de viaje sino para aumentar la oferta. Al sólo contar con el Alvia, es escasa y por tanto también demasiado cara por la falta de competencia.

Mención aparte es que se ha recortado la frecuencia de trenes de las seis conexiones diarias en tiempos prepandemia a los entre tres y cuatro del periodo actual.

Los municipios gaditanos se empiezan a movilizar desde sus propios ayuntamientos. Jerez se adelantó hace justo un año y ahora lo ha hecho Chiclana. El alcalde de la localidad, el socialista José María Román, reclama a su propio partido que inicie los estudios para la llegada del AVE a la Bahía de Cádiz. «No nos vamos a quedar callados ante la posibilidad de que la alta velocidad llegue o no», reivindica el regidor, pues las encuestas turísticas advierten el transporte como el principal hándicap para visitar la zona. «La alta velocidad podría atender a una población de 750.000 personas que viven a menos de 30 minutos... no se trata del PSOE, sino del Ayuntamiento de Chiclana».

El Pleno lo aprobó de forma unánime. Es la misma reclamación que se ha hecho en la capital gaditana y ayer viernes en El Puerto de Santa María, pero en esta ocasión las agrupaciones locales socialistas han optado por la abstención pues consideran que hay cuestiones más urgentes. «El PSOE gaditano tiene diferentes criterios y necesitamos que haya una posición única con respecto a la demanda del AVE», reclama el diputado popular Miguel Ángel Sastre.

A esta movilización se irán uniendo otras localidades para insistir en esta reclamación histórica. Las que se encuentran dirigidas por el Partido Popular ya llevan tiempo presionando. Será importante el respaldo de la alcaldesa de San Fernando, Patricia Cavada, baluarte socialista en la provincia y que asegura que trabajan para que esto sea posible. Critica, eso sí, los localismos cortos de miras pues el ferrocarril no podría detenerse en todas las paradas.

Para la petición, los reclamantes se apoyan en numerosas cifras. El Instituto Nacional de Estadística refleja que la provincia ha registrado un aumento del turismo también en invierno: solo en enero de 2025 llegaron 100.095 viajeros con 225.561 pernoctaciones hoteleras.

Las tres grandes peticiones

Se baraja incluso la posibilidad de que el AVE no llegara a la capital gaditana por una cuestión técnica, debido a esa última curva cerrada que desacelera la velocidad, pero sí al menos a El Puerto como centro neurálgico de una zona que sumaría una población de 800.000 habitantes a menos de 30 minutos de distancia de la estación.

La conexión del suroeste de Andalucía con la capital de España necesita reducir el tiempo de trayecto, aumentar la competencia con la aparición de otros operadores para bajar los precios y ofrecer más alternativas, a la par que incrementar las frecuencias de los ferrocarriles. Es una petición que afecta al sector de la Comunidad más poblado junto a la Costa del Sol. Y es que los proyectos del AVE en esta tierra están provocando agravios comparativos entre las propias provincias, lastrando su crecimiento económico.

Andalucía, no sólo Cádiz, se sigue sintiendo discriminada con respecto a otras regiones del país y los populares culpan al 'sectarismo' del Gobierno de Sánchez y ahora mismo de su principal adlátere, el ministro Óscar Puente. «Todos estamos maltratados», insiste Sastre Uyá. «Todo son promesas que se van quedando en el cajón, como la de Cádiz de 2012. Si vamos a la hemeroteca, es fácil encontrar el maltrato al resto de provincias».