Óscar Puente sí se salta la norma y elude citar a Europa en su promoción del AVE

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible no predica con el ejemplo. Aplicando el refranero español, podría recordarse aquel de «dime de qué presumes y te diré de qué careces» o quizás la vieja frase bíblica de «ver la paja en el ojo ajeno ... y no la viga en el propio». Porque Óscar Puente exige que los demás respeten las normativas que establecen la obligación de que todas las ayudas incluyan de forma expresa que reciben financiación del Estado, pero no se aplica el cuento a sí mismo cuando le toca a un proyecto de su departamento que sale adelante con financiación de otra administración, en este caso la europea. El ministerio que dirige Puente hace propaganda de un proyecto del Corredor Mediterráneo de Alta Velocidad en Almería sin hacer referencia a que se lleva a cabo con fondos procedentes de la Unión Europea.

Concretamente, el ministro Puente ha difundido recientemente en sus redes sociales un vídeo sobre el proyecto de construcción de la plataforma del Corredor Mediterráneo de Alta Velocidad en el tramo Los Arejos-Níjar, en la provincia de Almería. Pero lo ha hecho sin hacer ni una sola mención a que se trata de una obra realizada con los Fondos Europeos de Desarrollo Regional, conocidos como fondos Feder. Puente, muy activo en las redes sociales, difundió el vídeo con imágenes del proyecto en la zona conocida como el viaducto de Los Feos, ubicado en el municipio de Lucainena de las Torres en la provincia de Almería. «Recorremos nuestras grandes infraestructuras. Hoy paramos en Almería, donde la línea de alta velocidad avanza a toda máquina. Mi equipo, en un claro guiño hacia mi, ha querido empezar con el viaducto de los feos», decía hace apenas unos días en su cuenta de la red X con un vídeo del Corredor Mediterráneo en el que se muestran los avances de esos trabajos pero se obvia la procedencia de la financiación europea. Recorremos nuestras grandes infraestructuras. Hoy paramos en Almería, donde la línea de alta velocidad avanza a toda máquina. Mi equipo, en un claro guiño hacia mi, ha querido empezar con el viaducto de los feos. 🤣



Es un eje estratégico del #CorredorMediterráneo. https://t.co/Gl05GdfGeh pic.twitter.com/59QCoB944e — Oscar Puente (@oscar_puente_) April 23, 2025 Se trata de un vídeo promocional en el que el Ministerio que dirige Puente explica que el viaducto de Los Feos no es sólo una obra de ingeniería de precisión sino que es una obra diseñada para «resistirlo todo: incluso terremotos». Se explican algunos detalles de la obra asegurando que es una estructura de hormigón con 16 pilas de hasta 40 metros de altura de 906 metros de longitud. Son un total de 43 segundos de imágenes en las que se muestran las obras e incluso algunos planos de la misma que van siempre en la misma línea: resaltar los proyectos del Gobierno de Pedro Sánchez, que insisten en que «conectará el sureste con las principales redes ferroviarias de Europa acercando territorios y oportunidades». Según se recalca en el vídeo «es un claro ejemplo de infraestructuras que acercan personas y mueven un país hacia adelante». El logo Además, en las imágenes se asegura que «España no se detiene y nosotros tampoco», y acaba proclamando que se trata de «superestructuras que conectan España» y con el logo del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible del Gobierno de España. Y todo sin hacer una sola mención a que ese proyecto, una obra licitada en más de 142 millones de euros y que tiene un plazo de ejecución de 32 meses, se financia con el Fondo Europeo de Desarrollo Regional a través del Programa Operativo Plurirregional de España 2014-2020 y 2021-2027. Es decir con fondos de la UE. Es una actitud que contrasta con la que ha mantenido Puente con la Junta de Andalucía, a la que tiene la intención de suprimir las subvenciones al transporte público para que los menores de 14 años puedan viajar gratis abriendo un nuevo frente con el Ejecutivo autonómico. Puente hizo ese anuncio en una carta que envió a la consejería de Fomento alegando que la Junta no había cumplido la obligatoriedad de que se hiciera mención expresa a que había financiación del Ministerio de Transportes y asegurando que se había cometido «una infracción» y una «quiebra de a lealtad institucional» por parte de la Junta de Andalucía. Una acusación que hacía pese a que la consejera de Fomento, Rocío Díaz, hizo mención expresa a que una parte de las bonificaciones que se van a aplicar a la tarjeta joven «corren a cargo del Ministerio». Pese a ello Puente anunció que retirará esas ayudas provocando un nuevo motivo de confrontación entre el Gobierno y la Junta de Andalucía. La amenaza provocó la reacción del ejecutivo andaluz, cuyo presidente Juanma Moreno, consideró que se trata de un ataque desproporcionado y una «chulería» de Puente, además de un nuevo agravio a Andalucía. Y anunció que la Junta de Andalucía asumiría el pago de esas ayudas. Un coste inicial que, teniendo en cuenta los 8.000 jóvenes andaluces menores de 14 años que actualmente tienen la tarjeta joven, requisito básico para obtener esas subvenciones, sería aproximadamente de 150.000 euros. Efecto llamada Sin embargo, el coste del pago de esas subvenciones podría subir si se tiene en cuenta que en Andalucía hay 1,2 millones de menores de 14 años que podrían beneficiarse de estas bonificaciones que pueden provocar también un efecto llamada. Es decir, que más jóvenes quieran solicitarla y, por tanto, el coste sea mayor. Además la Junta de Andalucía tiene previsto iniciar acciones legales contra el Gobierno si se cumple la amenaza y se produce la supresión de esas ayudas. Los servicios jurídicos ya están estudiando el asunto aunque no han concretado qué tipo de acciones serán. Un motivo más para la confrontación que sigue in crescendo cuando falta un año para las elecciones que Juanma Moreno mantiene que se celebrarán en junio de 2026.

