Perros, gatos, hurones, conejos, loros... estas son las mascotas que harán pagar menos impuestos en Andalucía

Los andaluces que tengan una mascota en casa se encontrarán que al hacer la declaración de la renta del próximo año 2026 tendrán una reducción nueva de la cuota final. Es una de las medidas estrella presentadas por Juanma Moreno que se incluirá ... en los presupuestos de 2026 y que ha causado una enorme sorpresa por lo novedoso de la cuestión.

Se trata de una deducción del 30% en gastos veterinarios, con un límite de hasta 100 euros, durante el primer año para las familias que adquieran una mascota. En caso de que el animal sea adoptado en un centro de acogida, su dueño podrá acogerse a la deducción durante tres años. En el caso de perros de asistencia como los perros guías para personas ciegas, los que detectan bajadas de azúcar o ataques epilépticos, e incluso de los perros que asisten a mujeres víctimas de violencia de género, dicha deducción se aplicará durante toda la vida del animal y con efecto inmediato: no tendrán que ser necesariamente adoptados o adquiridos ahora.

¿Pero qué animales se consideran mascotas en Andalucía y podrán servir para que sus amos paguen menos impuestos? Cuando se piensa en animales de compañía se asocia inmediatamente con perros y gatos. Sin embargo, desde la Junta de Andalucía confirman que la lista de los que podrían acogerse a esas rebajas fiscales es más larga.

De hecho, entrarán perros y gatos pero también hurones, hámster, conejos y otro tipo de mascotas. Serán todos aquellos que la administración autonómica tiene incluidos en el Registro de Animales de Compañía porque el propietario lo haya incluido y registrado y, como es lógico, que vayan al veterinario que es por lo que se desgrava.

Mantenido por los humanos

En Andalucía se considera animal doméstico o silvestre en cautividad, «mantenido por el ser humano, principalmente en el hogar, siempre que se pueda tener en buenas condiciones de bienestar que respeten sus necesidades etológicas, pueda adaptarse a la cautividad y que su tenencia no tenga como destino su consumo o el aprovechamiento de sus producciones o cualquier uso industrial o cualquier otro fin comercial o lucrativo y que, en el caso de los animales silvestres su especie esté incluida en el listado positivo de animales de compañía«.

Desde la Consejería de Agricultura confirman que en todo caso perros, gatos y hurones, independientemente del fin al que se destinen o del lugar en el que habiten o del que procedan, serán considerados animales de compañía. En cuanto a los animales de producción sólo se consideran animales de compañía en el supuesto de que, perdiendo su fin productivo, el propietario decidiera inscribirlo como animal de compañía en el Registro de Animales de Compañía.

Pero además de perros y gatos en ese registro aparecen también los hurones. ¿Cuántos son? la población perruna en Andalucía es amplia. De hecho, según el registro oficial existen 2.106.133 canes en la comunidad. De ellos, más de 74.000 son potencialmente peligrosos.

En cuanto a los gatos, son también un número considerable. Actualmente hay 373.533, lo que significa que son casi seis veces menos que los perros. A perros y gatos le siguen en el registro los hurones que también hay. De momento son 12.014.

Pero a esos animalitos hay que sumarles una categoría que la administración califica como «otros» en los que se contabilizan 4.471. Es un epígrafe en el que, según explican, hay de todo. Se trata de conejos, tortugas, pájaros como loros y otros del tipo de periquitos o canarios. «Hay de todo», explican fuentes de Agricultura que recalcan que deben estar registrados para ser considerados mascotas y tener los identificados con su microchip.

Y para gustos, los colores. Al parecer hay quien tiene arañas, cobayas, terrarios con hormigas. De momento, no cuela pulpo como animal de compañía. Tampoco para pagar menos impuestos.