Estas son las peores horas y carreteras para viajar en Andalucía este puente

La Dirección General de Tráfico ha establecido una nueva Operación Especial con motivo del puente del 15 de agosto que se prolongará hasta las 24 horas del próximo domingo 17. Se prevén más de 7 millones de desplazamientos de largo y corto recorrido a nivel nacional, por lo que se pide que se extremen las precauciones todo lo posible para evitar accidentes.

Durante este fin de semana largo, además de los viajes por el cambio de quincena de agosto se unirán los trayectos a las playas o zonas de segunda residencia para pasar unos días de ocio y descanso, sumado a la celebración de fiestas patronales por la geografía andaluza.

Por este motivo, Tráfico insiste en no bajar la guardia y extremar las medidas de precaución, además de no beber bajo los efectos del alcohol y las drogas. Ponerse el cinturón y respetar las señales de circulación. Igualmente, hay que tener especial cuidado con el riesgo de incendios forestales y consultar el estado de las carreteras en las zonas con potencial peligro.

Carreteras con circulación intensa

Los viajes a las playas pueden saturar las vías de ida y vuelta, especialmente en fines de semana como este de puente. Por ello, la DGT ha trazado un plan para la autopista AP-4 entre las provincias de Sevilla y Cádiz (sentido Cádiz), con el objetivo de aligerar dicha vía y mejorar la seguridad de los conductores.

Por lo tanto, se habilitará un arcén dinámico durante la tarde de este jueves y la mañana del viernes 15. Por este motivo, a pesar de no existir restricciones a vehículos pesados en este tramo, se recomienda a los vehículos de transporte de mercancías de MMA superior a 7.500 kg planificar sus desplazamientos y, en la medida de lo posible, evitar la circulación en sentido creciente (Cádiz) entre los puntos kilométricos 13+500 (Dos Hermanas) y 78+000 (Jerez de la Frontera) en las franjas horarias de mayor intensidad de tráfico (jueves 14 entre las 15:00 y las 20:00 horas y viernes 15 entre las 09:00 y las 13:00 horas).

Jueves, entre las 16 y las 23 horas

Hoy jueves por la tarde, principalmente entre las 16 y las 23 horas, se producirán importantes movimientos de vehículos que provocarán intensidades elevadas y problemas de circulación en las salidas de las ciudades, así como en las principales vías de comunicación de acceso a las zonas turísticas del litoral, segunda residencia y poblaciones en fiestas.

Especial atención a los conductores que salen desde Sevilla camino de las playas a de Huelva y Cádiz tanto por la A-49 como por la AP-4 a dichas horas, ya que las retenciones pueden ser complicadas.

Viernes, entre las 9 y las 14 horas

El viernes 15 por la mañana (de 9 a 14 horas) continuará el tráfico intenso de salida de los núcleos urbanos, así como en zonas de destino a última hora de la mañana, que se sumarán a trayectos cortos para las playas y por las festividades en pueblos.

Sábado, a primeras horas de la mañana

El sábado 16 continuará el tráfico intenso desde primeras horas de la mañana al salir de los grandes núcleos urbanos, así como en los itinerarios que unen poblaciones de costa, a los que se sumarán los habituales de corto recorrido de acceso a playas.

Domingo, mañana y tarde

El domingo 17 la circulación será conflictiva por la mañana tanto en trayectos de corto recorrido en carreteras que comunican poblaciones del litoral, como en los accesos a zonas de playas y, ya por la tarde (especialmente de 18 a 23 horas) comenzará el retorno de los que finalizan sus días de descanso pudiendo presentarse problemas en los principales ejes viarios de comunicación que encauzan todo el movimiento de regreso desde las zonas turísticas de costa, descanso y segundas residencias hacia los accesos a los núcleos urbanos.

Carreteras más afectadas por el tráfico

En Andalucía, las carreteras que soportarán mayores congestiones de tráfico en este dispositivo especial por el puente de agosto serán las siguientes mencionadas:

Vías con más probabilidad de retenciones AP-4

AP-7

AP-46

A-4

A-7

A-44

A-45

A-49

A-66

A-92

A-92M

MA-20

Por todo ello, Tráfico recomienda siempre planificar con antelación el viaje por la mejor ruta y evitando, en la medida de lo posible, las horas más conflictivas.