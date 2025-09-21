Pedro Sánchez carga desde Barcelona contra Juanma Moreno e Isabel Díaz Ayuso: «Dan regalos fiscales a los ricos»

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (i) y el presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa (d) participan en la tradicional Fiesta de la Rosa del PSC en Gavá, Bacelona

Pedro Sánchez ha cargado este domingo contra los modelos fiscales que han implantado los gobiernos autonómicos de Isabel Díaz Ayuso en Madrid y de Juanma Moreno en Andalucía, ambos del PP, durante la celebración de la tradicional Fiesta de la Rosa que organiza cada año el Partido Socialista de Cataluña (PSC) en Gavà (Barcelona). En el cierre del acto, donde estuvo arropado por el presidente de la Generalitat catalana, Salvador Illa (PSC), el secretario general del PSOE y presidente del Gobierno puso como «ejemplo» a estas dos comunidades autónomas de lo que, a su juicio, no se debe hacer para preservar el Estado del bienestar.

El líder de los socialistas proclamó que tanto la Comunidad de Madrid como la Junta de Andalucía, gobernada desde hace seis años y nueve meses por el PP, se han dedicado a dar «regalos fiscales a los ricos» con el dinero que el Gobierno central del PSOE y Sumar ha ido transfiriendo a dichos territorios para financiar los servicios públicos fundamentales (sanidad, educación y políticas sociales).

Contra el Estado del Bienestar

«En Madrid en estos siete años, desde 2019 a 2025, hemos transferido 45.000 millones de euros más de lo que hizo en cinco años anteriores el presidente Mariano Rajoy», comenzó. Sin embargo, «¿eso se traduce en una mejora de los servicios públicos? No, porque de esos 45.000 millones, el Gobierno autonómico de la derecha sólo ha destinado el 45% a la financiación de servicios públicos; el resto se lo ha dado a los ricos de la Comunidad de Madrid con regalos fiscales. Y en Andalucía ocurre otro tanto de lo mismo», subrayó en referencia al Ejecutivo andaluz que preside Juanma Moreno con mayoría absoluta desde 2022.

Como trasfondo de este choque ideológico está el 'impuesto de solidaridad' a las grandes fortunas, que impulsó en 2022 la ministra de Hacienda y actual líder y candidata del PSOE a la Presidencia de la Junta de Andalucía por María Jesús Montero, para neutralizar de este modo la reforma fiscal emprendida por Andalucía, a imagen y semejanza de la política tributaria que ya había implantado la Comunidad de Madrid, para suprimir el impuesto de patrimonio.

Sánchez eligió la fiesta anual de los socialistas catalanes para anunciar que en esta legislatura «vamos a plantear un nuevo sistema de financiación autonómica». «Ya toca que lo renovemos». El modelo actual caducó en 2014, cuando Rajoy estaba en La Moncloa, aunque el PSOE lleva ya más de siete años gobernando y no ha cambiado el modelo que resulta perjudicial para Andalucía, que pierde en torno a 1.500 millones al año para financiar su sanidad, educación y prestaciones sociales.

Pedro Sánchez vaticinó que el futuro modelo de financiación, que corresponde a Montero negociarlo y ponerlo en marcha, «será bueno para Cataluña y para el resto pueblos del país», ha proclamado, para intentar acallar las suspicacias que esta reforma despierta en comunidades gobernadas por el PP como Andalucía, pero también en regiones en manos del PSOE, como Castilla-La Mancha.

Ambos gobiernos se han mostrado en contra de la financiación singular para Cataluña, una especie de cupo o concierto parecido al que ahora tienen País Vasco y Navarra. La Junta calificó el pacto entre el Ejecutivo y la Generalitat de «inconstitucional, corrupción política y un golpe a los pilares de la democracia».

Un acuerdo político entre el PSC y ERC, el origen de todo

Este proyecto, que nace de un acuerdo suscrito entre el PSC y ERC a cambio de la investidura de Salvador Illa como president de la Generalitat, persigue crear una Agencia Tributaria propia de Cataluña que recaudaría todos los impuestos para entregar después al Estado una aportación de solidaridad.

Tras el pacto entre el Estado central y la Generalitat, el Gobierno abrió la puerta a que las comunidades autónomas que lo deseen gestionen todos los impuestos, reestructurando los mecanismos de nivelación territorial.

La Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado ha alertado de que es «imposible» aplicar el acuerdo de financiación de Cataluña porque supone el principio de la «desaparición del Estado» si se extiende al resto de comunidades autónomas.