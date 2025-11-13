Así será el paso de la borrasca 'Claudia' por Andalucía este fin de semana: las provincias en las que más va a llover y las peores horas

La borrasca 'Claudia' ya está afectando a las primeras provincias andaluzas con diversos avisos amarillos en Huelva, Cádiz o Sevilla. Las peores horas de precipitaciones dependerán del avance del frente pero esta tarde de jueves se esperan algunos acumulados notables de varios litros en torno ... a las 18:00 horas en la capital hispalense y alrededores mientras que en Huelva, se adelantará a las 16:00 horas.

Estas lluvias durarán hasta las 21:00 horas aproximadamente pero habrá que seguir en alerta porque aunque bajen los avisos por precipitaciones, el aviso continuará por las rachas de viento o las tormentas en la parte occidental de la región. Además, la probabilidad de que estos fenómenos atmosféricos se produzcan es de un 100 por 100 durante todo el fin de semana.

Luego, mirando ya la jornada de este viernes, los avisos continuarán y por ejemplo, en parte de la provincia de Huelva, serán naranjas en diversas comarcas. Además, en Cádiz, hay acumulados de precipitaciones de hasta 11 mm por metro cuadrado durante la madrugada por lo que habrá que extremar la precaución en los desplazamientos por la carreteras.

Córdoba tendrá lluvias importante en torno al mediodía de este viernes aunque por el momento, no hay avisos amarillos señalados por la Agencia Estatal de Meteorología y Málaga vivirá las peores horas de precipitaciones en la tarde de ese día con hasta 4 litros por metro cuadrado. Además, hay que apuntar los problemas que ya tuvo la capital de la Costa del Sol el pasado año por una dana que provocó numerosos daños en la ciudad.

El tiempo para el fin de semana

De cara al sábado, la borrasca 'Claudia' continuará atravesando Andalucía de oeste a este aunque no se han especificado aún las horas más complejas en cuando a lluvias, tormentas o rachas de viento. Sí se ha destacado desde la Aemet que la probabilidad de precipitaciones se mantendrá en un 100 por 100 en numerosos puntos de la región como Huelva, Sevilla, Córdoba, Cádiz o Málaga.

La parte oriental de la comunidad autónoma se salvará en parte aunque habrá avisos amarillos en la costa malagueña y granadina. Además, la borrasca estará presente prácticamente hasta el lunes por lo que no se espera mejoría en los cielos hasta bien entrada la próxima semana.