El Parlamento celebra 'mega plenos' con varias leyes para aprobar

La frenética actividad desplegada por el Parlamento andaluz en las próximas semanas tuvo su punto álgido en la sesión del pasado miércoles, una maratoniana jornada en la que se tramitaron cinco leyes en una sola jornada.

De ellas, dos quedaron aprobadas. Se trata ... de dos importantes normas, la de Vivienda, que convierte a Andalucía en la primera comunidad autónoma en legislar después de la norma estatal y que supondrá poner más suelo a disposición de los ayuntamientos y aumentar la oferta de vivienda protegida entre otras cuestiones.

Y también recibió el visto bueno la nueva Ley de Espacios Productivos para el Fomento de la industria en Andalucía, la conocida como ley de los polígonos industriales. Una norma que, según defendió el consejero de Industria, Energía y Minas, Jorge Paradela, afirmó que esta ley «supondrá una contribución al crecimiento de la industria en nuestro país» y de esta forma Andalucía «se convertirá en una referencia a nivel nacional».

Además en ese mismo debate, en una sola jornada, se vieron otras tres leyes más que pasaron el trámite del debate a la totalidad. En este caso se trata de la Ley de Patrimonio Cultural, otra que se considera fundamental para Andalucía ya que pretende garantizar la tutela, protección, conservación, enriquecimiento, investigación, difusión y transmisión a las generaciones futuras de los bienes culturales y que incorpora también los bienes paleontológicos.

A ella se sumaron otras dos, las de Gestión Ambiental y la Ley de Montes que también superaron su primer trámite parlamentario.

Este impulso legislativo se está llevando a cabo porque muchas de estas normas se están tramitando por la vía de urgencia para que de tiempo a estar aprobadas antes de que acabe la legislatura.

La tramitación por la vía de urgencia se emplea porque las leyes en trámite que no se aprueben decaen al final de la legislatura

Hay que tener en cuenta que sólo queda un pleno, el de los presupuestos, y que a finales de diciembre se cierra el período de sesiones, lo que supone que no habrá más oportunidades hasta el próximo mes de febrero. En ese tiempo seguirán tramitándose otras leyes que ya están en ello como las de Universidades o la la Ciencia. La urgencia se debe a que las normas que no queden definitivamente aprobadas y estén en trámite decaen al final del período de sesiones.

Es una actividad de la que el propio presidente de la Junta, Juanma Moreno, sacó pecho la pasada semana durante la sesión de control parlamentario porque además contrasta con la inoperancia del Gobierno de Pedro Sánchez que no puede sacar adelante ni una sola ley y que ni siquiera ha podido aprobar los Presupuestos Generales del Estado que llevan ya tres años prorrogados.

Esta intensa actividad legislativa no parece ser del agrado de la oposición que la pasada semana lo denunció en el pleno. Tanto los socialistas como la izquierda radical hablaron de que se estaban aprobando leyes «al peso» o «como churros» para atacar al Gobierno de Juanma Moreno.

En cualquier caso si como ha anunciado el presidente andaluz quedan aún siete meses para las elecciones autonómicas, la actividad que se desplegará en la cámara autonómica durante los meses y los plenos que quedan por delante serán todos de una frenética actividad.