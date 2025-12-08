Suscríbete a
ABC Premium
Última hora
La Macarena vuelve al culto en la basílica tras la restauración

El Parlamento celebra 'mega plenos' con varias leyes para aprobar

La pasada semana se aprobaron dos y otras tres pasaron el debate a la totalidad. El presidente presumió de ello frente a la inacción de Sánchez

La izquierda ha criticado en los últimos días que se aprueben las leyes «al peso» o como «churros»

Andalucía se convierte en la primera comunidad con una Ley de Vivienda propia

Una imagen del pleno del Parlamento de Andalucía
Una imagen del pleno del Parlamento de Andalucía Juan Flores
Mercedes Benítez

Mercedes Benítez

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La frenética actividad desplegada por el Parlamento andaluz en las próximas semanas tuvo su punto álgido en la sesión del pasado miércoles, una maratoniana jornada en la que se tramitaron cinco leyes en una sola jornada.

De ellas, dos quedaron aprobadas. Se trata ... de dos importantes normas, la de Vivienda, que convierte a Andalucía en la primera comunidad autónoma en legislar después de la norma estatal y que supondrá poner más suelo a disposición de los ayuntamientos y aumentar la oferta de vivienda protegida entre otras cuestiones.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC PREMIUM
Descarga la app