Andalucía se convierte en la primera comunidad con una Ley de Vivienda propia

El Parlamento aprueba la nueva norma que busca facilitar el acceso a la vivienda y aumentar la oferta protegida en Andalucía

El pleno ha aprobado dos leyes: la de Vivienda y la de Polígonos Industriales y pasado el debate de la totalidad de otras tres

Las claves de la nueva Ley de Vivienda: más ladrillo, más seguridad y más ayudas para bajar los precios

Rocío Diaz, consejera de Fomento, durante el debate Raúl doblado
Mercedes Benítez

El Parlamento ha metido el turbo para aprobar el mayor número de normas posibles antes de que acabe la legislatura. Este miércoles ha tocado el turno a la Ley de la Vivienda que ha quedado aprobada convirtiendo a Andalucía de en la primera comunidad ... autónoma en tener la suya propia tras la estatal, una norma que busca corregir los efectos de la Ley Estatal de Vivienda, que ha tenido como efectos la subida de precios, la caída de la oferta o el aumento de la ocupación.

