Los empresarios de Andalucía claman por el Corredor Mediterráneo: «Europa empieza el Algeciras»

El presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), Javier González de Lara, lo dice claro: «El área mediterránea conjuga más del cuarenta y cinco por ciento de la población española y suma cerca del cincuenta por ciento del PIB nacional, ... pero no es escuchada a consecuencia de tantísimos retrasos».

«Esto es una historia de oportunidades perdidas: todos estamos un poco cansados», señala González de Lara en relación a la gestión del Gobierno sobre el Corredor Mediterráneo. Hay que tener claro que Europa comienza en Algeciras, lo hemos dicho en muchos foros: Algeciras nos comunica con Europa y con África, y tenemos que seguir defendiendo nuestro territorio, porque todo lo que sean problemas técnicos lo que hacen es ocultar la falta de determinación política», añade el presidente de la CEA.

González de Lara aboga por poner en valor «el papel de Andalucía» en este proyecto de «locomotora entre dos continentes». Asimismo, subraya la falta de compromiso político y el retraso en presupuestos, pero ha insistido en la perseverancia empresarial y en internacionalizar la causa ante Bruselas. A su vez, subraya que la infraestructura no solo es logística, sino también «un factor de competitividad y defensa: Europa empieza en Algeciras», remarca.

La 'triple C'

Según González de Lara, «Andalucía no se puede quedar atrás, porque hay que responde a la necesidad estratégica de la 'triple C': corredor es conectividad, es competitividad. Ahí está todo. Vamos a seguir insistiendo y defendiendo nuestro territorio para que las empresas de nuestra comunidad puedan competir en igualdad de condiciones.»

Además, incide en que «Andalucía está creciendo, avanzando hacia posiciones de liderazgo, Andalucía puede ser locomotora, pero el tren no llega».

De su lado, el presidente de las Cámaras de Comercio de Andalucía, Javier Sánchez, reclama en el marco del acto sobre el Corredor Mediterráneo un trato equitativo para Andalucía en materia de infraestructuras ferroviarias, advirtiendo de los retrasos históricos que afectan a puertos y sectores estratégicos. «En la Conferencia de Algeciras de 1906 ya se dejó escrito que era imprescindible la conexión hacia Francia. Más de un siglo después, seguimos esperando», indica.

En este sentido, Sánchez alerta del «hartazgo» del empresariado andaluz ante la falta de inversiones y exige que el primer puerto de España, Algeciras, cuente con las mismas conexiones que otros enclaves estratégicos del país. «Necesitamos una solución al hecho de que aún hay un puerto de interés general del Estado en Andalucía, como el de Motril en Granada, que no tiene conexión ferroviaria», afirma.