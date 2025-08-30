El caos del AVE y la Media Distancia amarga la vuelta de vacaciones a cientos de viajeros

Una persona observa una pantalla informativa en la Estación de Madrid - Puerta de Atocha - Almudena Grandes, a 30 de agosto de 2025, en Madrid (España)

La operación retorno de las vacaciones de verano está siendo un calvario para los viajeros que usan el tren. Tras la incidencia que afectaba a los trenes de Media Distancia de Andalucía durante la mañana de este sábado, que ya ha sido solventada, la circulación ferroviaria de Alta Velocidad entre Madrid y Andalucía ha sufrido graves problemas durante la jornada.

Según ha anunciado Adif en su cuenta oficial de 'X', se debe a una avería de un tren detenido entre Puertollano y Calatrava (Ciudad Real), la línea que conecta Madrid con Andalucía. Efectivos de los bomberos se han desplazado hasta el lugar para actuar en la incidencia. Mientras tanto, el resto de trenes que circulan por esta línea permanecen detenidos en distintos puntos del trayecto a la espera de la reanudación del servicio.

El incendio ha sigo extinguido, pero el tren de la incidencia sigue estacionado entre Calatrava y Puertollano. Adif ha informado en su cuenta de 'X' que se ha restablecido la circulación por la vía 2 entre Calatrava y Puertollano. «Los trenes afectados irán reanudando la marcha aunque podrán sufrir retrasos importantes».

Además, la entidad pública ha anunciado un tren de camino «para el transbordo de los viajeros afectados por la incidencia y locomotora de Adif para su apartado».

«El lío en Atocha es brutal: la gente llega a aplaudir cuando anuncian que un tren va a salir» Una viajera sevillana en Madrid

La desesperación entre los viajeros no ha ido a más conforme la jornada avanzaba. Una sevillana con plaza para viajar a Sevilla desde Atocha relataba sobre las 20.00 horas que «el lío aquí es brutal: hace quince minutos acaba de salir el AVE de las 17.00 horas. Todos con retrasos de más de una hora, mínimo».

«Y en la estación estamos sin aire acondicionado, sin sitio para sentarse: la gente está por el suelo; además, el personal está desesperado por cargar el móvil. Cuando anuncian que va a salir un tren, la gente aplaude», añade la paciente viajera.

Por su parte, Renfe ha informado de que algunos de los trenes afectados son el AVE 02123 Málaga-Madrid que permanece detenido en Puertollano, el AVE 02136 Madrid Puerta de Atocha-Granada, detenido en Malagón; y el AVLO 02137 Sevilla Santa Justa-Madrid Puerta de Atocha, parado en Villanueva de Córdoba.

A los numerosos problemas que el servicio ferroviario ha registrado en lo que va de estío se suma este sábado uno que no es menor: cientos de usuarios de los trenes de Media Distancia que enlazan la zona meridional de la comunidad autónoma con Sevilla y Córdoba han sufrido desde primera hora de este sábado retrasos de hasta 40 minutos, según informa el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) a través de las redes sociales.

La incidencia también ha afectado a los trenes Avant con destino Puertollano.

La causa de las demoras, que han llegado a los 40 minutos, es una incidencia en la señalización de la línea férrea entre las localidades de Castellar y Cortes de la Frontera.

Las líneas afectadas han sido las que emplean el tendido entre Bobadilla-Algeciras.

Adif ha informado poco antes de las 14.00 horas de este sábado que las incidencias han sido subsanadas y la normalidad ha vuelto al servicio.

No hay dos sin tres, parece que también en el ámbito de los trastorno en las comunicaciones por ferrocarril. Porque Adif ha anunciado sobre las 19.00 horas de este sábado que, «a petición de bomberos y para que puedan actuar los servicios de emergencias en un fuego próximo a la vía de ancho estándar, se suspende la circulación entre Guadajoz y Majarabique (Sevilla)». Esta incidencia tiene afectaciones para los trenes de media de Alta Velocidad y larga distancia.

La campaña 'Disculpen las mejoras' ha sido durante este verano la reacción del Gobierno de España a las disfunciones recurrentes del servicio ferroviario.

Para dar cuenta de esta complicada situación ferroviaria, el ministro de Transportes, Óscar Puente, comparecerá en el Congreso el próximo 4 de septiembre.

Óscar Puente niega «caos» alguno

Justamente este sábado, el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, ha negado las críticas que dibujan como un «caos» el sistema ferroviario en España, que según avanza va camino este año de los 50 millones de pasajeros en alta velocidad, frente a los 40 millones de 2024, y ha afirmado que «un sistema en caos no crece en dos dígitos al año».

En una entrevista, Puente ha defendido que el crecimiento de la red y el «incremento enorme» de viajes y viajeros en pleno proceso de liberalización del servicio, así como la falta de inversión de pasadas administraciones, han derivado en un incremento del número de incidencias, pero defiende que el servicio se encuentra entre los mejores de Europa.