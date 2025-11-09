Suscríbete a
Multa de 600 euros por pegar una patada a un gato callejero: «La próxima vez le doy más fuerte y lo mato»

El acusado «no se limitó a espantar al animal para alejarlo», sino que «quiso intencionadamente golpearlo con fuerza»

Dos gatos en una colonia callejera
Dos gatos en una colonia callejera V. Merino
Un vecino del municipio jiennense de Los Villares de Andújar ha sido condenado a una multa de 600 euros por un 'curioso' delito de maltrato animal: dió «una fuerte patada» a un gato callejero que «siempre» estaba en la puerta de su casa.

La Sección ... Segunda de la Audiencia de Jaén ha confirmado la sentencia del Juzgado de Instrucción número 1 de Andújar y lo condena al pago de la multaque condena al pago de una multa por dar una «una fuerte patada» a un gato que se encontraba en el exterior de su casa.

