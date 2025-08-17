El mito de 'los de amarillo' viaja de Valencia a Galicia

Cuando acaban su trabajo, se les despide con aplausos, como a héroes. Son queridos allá donde van y la población se lo demuestra no solo en Andalucía, sino donde hacen falta sus manos para apagar incendios a rescatar poblaciones del fango. En Valencia, en medio ... de la devastación de la DANA, con las calles llenas de barro y las familias llorando a sus seres queridos, a los bomberos forestales del Infoca se les bautizó como 'los de amarillo'. Era como los vecinos de los pueblos afectado solicitaban su presencia para recuperar sus pueblos.

«Que vengan los de amarillo», decían. Su labor abnegada con los cepillos de raíces y con el agua presión desde las autobombas le granjeó la admiración y la gratitud de la población, que no dudaba en preparar paellas y fideuá para aquellos efectivos de camisola amarilla que no regateaban ni una gota de sudor por devolver al vida a la zona cero de la tragedia. Aún cuando no era su labor principal, porque donde destacan 'los de amarillo' es frente a la llamas.

Ahora, con Andalucía al rojo vivo, parte de los 4.700 efectivos del Plan Infoca vuelven socorre a otras comunidades que necesitan ayuda. Pasado el último incendio de Zahara, que se complicó por las evacuaciones de la zonas residenciales, toca pone la azada al servicio de aquellos que, en muchos casos, no tienen la especialización y experiencia de los bomberos forestales andaluces.

Técnicos del Infoca en el puesto de mando en León INfoca

Los primeros en marcharse fueron dos aviones anfibios a Camino Morisco en Cáceres, pero este pasado viernes, ya se desplegaron efectivos por tierra tanto en León como Galicia. Este pasado viernes, 56 efectivos entre técnicos y bomberos, dos autobombas y 16 vehículos ligeros se incorporaron a las labores de extinción del incendio forestal de Barniedo de la Reina. Se pusieron con sus motosierras y azadas al servicio de la dirección de extinción. El contingente estaba apoyado por cuatro aeronaves y un buldócer del Gobierno de Castilla y León.

Además, ese mismo viernes, dos brigadas, que son la fuerza de choque del Infoca, se marcharon a Galicia. La Brica de Los Moralillos (Granada) voló a tierras gallegas, previa parada para repostar en la base de La Iglesuela en Toledo. El destino final era Portomarín. Las dos brigadas de especialistas iban con un helicóptero Súper Puma, capaz de lanzar 2.500 litros de agua desde el cielo y un grupo de apoyo de personal logístico por tierra.

Camino de un infierno incontrolable para sumar sus esfuerzos a la extinción de los incendios, en una muestra de solidaridad entre comunidades autónomas, que se prestan servicios cuando llega la catástrofe. Situaciones en las que cobra fuerza el mito de 'los de amarillo' que del fango de Valencia a la llamas de Galicia nunca rehúyen el envite.