Una masa de aire polar desplomará las temperaturas en Andalucía: estos son los lugares en los que hará más frío

El avance de la semana irá acompañado de un descenso progresivo de las temperaturas en gran parte de Andalucía. En la jornada de este martes, los termómetros han amanecido con valores típicos de un día otoñal.

Granada será la provincia donde se registre ... la temperatura más baja diaria de la comunidad autónoma, en concreto en Trevélez con 10 grados a las 22.00 horas.

Durante esta misma franja horaria, también bajarán los termómetros en otros puntos de la provincia de Granada como Huéscar (11 grados) o en zonas de Almería como Vélez-Rubio (11 grados). Además, en el norte de Jaén, Córdoba, Sevilla, Málaga no se superarán los 14 grados.

Granada será la provincia más fría

Respecto a las capitales de provincia, Granada será la más fría con 7 grados de mínima. En la lado opuesto, la ciudad gaditana será la más cálida con valores entre los 25 grados de máxima y los 19 grados de mínima. Sevilla, Huelva, Málaga, Jaén y Córdoba tendrán valores muy similares, que oscilarán entre los 25 y los 11 grados.

La jornada de mañana miércoles estará protagonizada por el aviso naranja activado en las provincias de Huelva, Cádiz y Sevilla por lluvia, tormentas y viento. En cuanto a las temperaturas, estas experimentarán pocos cambios respecto al día anterior, salvo un ascenso de las máximas en el interior oriental.

04/11 11:24 AVISOS MAÑANA | Andalucía: lluvias, tormentas y vientos. Nivel máximo de aviso: naranja.

Actualizaciones en https://t.co/Dfanf8vdfH pic.twitter.com/IrApTpb9zj — AEMET_Andalucía (@AEMET_Andalucia) November 4, 2025

Por segunda jornada consecutiva, el municipio más alto de España, Trevélez será el punto donde se registre la temperatura mínima de Andalucía, 8 grados. Este valor estará muy seguido de los previstos por la Aemet para la zona norte de Huelva, donde no se superarán los 11 grados en los momentos más frescos de la jornada.

Los termómetros de las capitales andaluzas seguirán con valores muy similares a los del día anterior, no superando de los 23 grados de máxima ni bajando de los 12 grados de mínima.

Después de una jornada marcada por distintos fenómenos meteorológicos, el jueves llegará el aviso amarillo por vientos a gran parte de la costa mediterranea andaluza. Además, el frente del miércoles traerá una masa de aire polar marítima a la región andaluza, dejando temperaturas otoñales.

Por su parte, las temperaturas seguirán bajando hasta los 2 grados de mínima en Trevélez. A su vez, en puntos nortes de las provincias de Málaga como Antequera o Ronda (9 grados), la Sierra Norte de Sevilla (8 grados), Huelva o Córdoba las mínimas continuarán en descenso.

En las capitales de provincia, las temperaturas disminuirán un par de grados, situándose entre los 23 grados de máxima en Almería y los 8 grados de mínima en Granada.

Posible bajada generalizada de temperaturas el fin de semana

La predicción de la Aemet para el viernes y el fin de semana es bastante incierta. El pronóstico augura una bajada generalizada y progresiva tanto de las temperaturas máximas como de las mínimas en toda Andalucía.