María Jesús Montero llama a la movilización total a los militantes para que «ese bicharraco que es el PSOE andaluz» vuelva a gobernar

La secretaria general del partido en esta comunidad carga contra el discurso de «falso agravio» del presidente de la Junta, Juanma Moreno, al que llama «suavón» y reprocha que no hable de «genocidio» en Gaza

María Jesús Montero saluda en el Comité Director del PSOE andaluz, reunido este sábado en San Juan del Puerto (Huelva) EFE/ José Manuel Vidal
Antonio R. Vega

Antonio R. Vega

María Jesús Montero confía en la sólida estructura del PSOE de Andalucía, «ese bicharraco que es», y en su ejército de casi 45.000 militantes, para insuflar a su candidatura la energía que necesita para recuperar la Presidencia de la Junta y darle ... la victoria que (todas) las encuestas se empeñan en negarle. A machacar este mensaje, de que el cambio es posible si la gente progresista «no se queda en casa» y a apremiar a los militantes a movilizarse «en cada plaza, cada bar y cada puesto de trabajo» actuando como «agentes electorales», ha dedicado la vicepresidenta primera del Gobierno un discuros de 55 minutos este sábado en San Juan del Puerto (Huelva) durante su intervención en el segundo Comité Director del PSOE-A que convoca desde que se hizo con las riendas de la Secretaría General el pasado mes de enero.

