Suscríbete a
ABC Premium

Tras el laberinto de Gerald Brenan: la casa-museo que edita, expone y organiza actividades culturales en Churriana

El espacio municipal combina la colección de la pareja escritora con debates periodísticos y actuaciones musicales

El Gabienete Brenan/Woolsey en el interior de la casa-museo
El Gabienete Brenan/Woolsey en el interior de la casa-museo Casa Gerald Brenan
Alejandro Trujillo

Alejandro Trujillo

Málaga

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La Casa Gerald Brenan, en el 56 de la calle Torremolinos de la localidad malagueña de Churriana, es hoy un museo y centro cultural municipal que abre al público sus tres plantas y unos jardines mediterráneos cargados de memoria. Allí residieron durante más de ... tres décadas el hispanista británico Gerald Brenan y su esposa, la poeta estadounidense Gamel Woolsey. El inmueble, de estilo andaluz, ha recuperado su pulso con una museografía que mezcla objetos personales, retratos, cartas y primeras ediciones con un programa estable de actividades durante todo el año. «Es un producto cultural 360. Un equipamiento», ha afirmado Alfredo Taján, director de la Casa Gerald Brenan. Pero junto a esa vitalidad cultural late un asunto práctico que condiciona el día a día: el uso efectivo del recinto ajardinado tras la expropiación y restauración municipal, y la existencia de un espacio de la antigua parcela, que quedó fuera de aquella operación en 2004 y limitó la posibilidad de organizar actividades al aire libre en sus singulares jardines. Ese encaje explica por qué sus responsables subrayan la necesidad de reforzar la coherencia del conjunto para potenciar la experiencia del visitante y rentabilizar, también en términos turísticos, el potencial del lugar.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC PREMIUM
Descarga la app