Esteban Granero, de «pirata» en el campo a pionero con la inteligencia artificial

Esteban Granero (Madrid, 1987) es la estrella del Marbella. Tipo sencillo que dice estar «súper contento» de haber fichado por el equipo local. Es a quien todos quieren saludar en un lugar donde dice que ha encontrado todas las condiciones para vivir en paz. «Por un lado, rendimiento en el campo y, por el otro, la felicidad de mi familia». «Espero que Marbella sea una ciudad que se me quede, como lo fue San Sebastián, por ejemplo», afirma. Para ello, luchará por los objetivos que ha impuesto su nuevo equipo para la siguiente temporada

El «pirata» es el mariscal de campo de una entidad que tiene como objetivo el ascenso a Segunda, después de acariciarlo este año. «Es un club ambicioso», afirma rotundo Granero durante la presentación de las nuevas equipaciones en el muelle de honor de Puerto Banús. Otro evento en el que el Marbella Club de Fútbol vuelve a demostrar poderío, como en la presentación del nuevo estadio. « No tememos complejos », señala el futbolista.

La evolución del equipo en el último tiempo ha sido grande. Pasaron de ser decimoséptimos en liga a segundos el año pasado. Lucharon por un ascenso que les fue negado en el último momento y volverán a intentarlo. En eso Granero se señala como uno más para remar en este barco. «Hay un reto muy importante. La dimensión de un desafío deportivo trasciende de la categoría. Es tan importante subir a Segunda con el Marbella como lo era entrar en Europa », explica este jugador, para el que no hay objetivo pequeño, a pesar de haber pasado por equipos como Real Madrid, Real Sociedad, Espanyol o Queens Park Rangers en su aventura inglesa.

Un futbolista que rompe estereotipos. «Si rompo estereotipos por tener una carrera lo quiero desmentir. En Wikipedia pone que soy licenciado, pero la verdad es que aún no he acabado Psicología. Me faltan algunas asignaturas. Estudié en la Complutense y en la Camilo José Cela, pero tengo que acabar», señala divertido, mientras habla de su proyecto empresarial más ambicioso: Olocip .

Se trata de una compañía que hace predicciones con inteligencia artificial. «Entendía que era una posibilidad de trabajar con datos. Investigué, contacté con gente que sabía y fuimos trabajando. Ahora hemos crecido mucho a nivel de deporte e industria. Lo que comenzó como una curiosidad y luego como una investigación personal, ya es algo de lo que viven personas », explica orgulloso.

Fichajes y lucha contra la Covid

Como en el ajedrez, es anticiparse al futuro, pero esta vez de un equipo o de un fichaje. Calculan su rendimiento cuadrando datos para saber, por ejemplo, si ese futbolista va a dar buen resultado en el equipo, según la forma que tiene de jugar o las variaciones que se pueden dar en cada partido. «Sí he metido el fichaje de Esteban Granero para ver cómo iba a resultar en el Marbella, pero no voy a desvelar los resultados», asegura risueño con los yates de Puerto Banús de fondo, aún vestido con la nueva camiseta de su equipo y las botas de fútbol sobre el suelo de uno de los muelles.

El Ayuntamiento de Marbella acaba de contratar a su empresa para hace un estudio sobre el mercado turístico de la ciudad. Tratan de diseñar estrategias de atracción de clientes a través de la inteligencia artificial. «Estamos en un lugar apasionante, donde los avances son enormes y muy rápidos. Tenemos esa gran oportunidad de tener una tecnología que nos va a ayudar a hacer muchas cosas y va a generar conocimiento sobre situaciones, que es lo más importante », sentencia el futbolista.

«Nuestra inteligencia nos sirve para tener conocimientos y la artificial nos ayuda a conseguirlos mejor y más rápido», añade Granero, que ha demostrado esto en los trabajos de su empresa contra la pandemia. «Usamos modelos predictivos para estimar la evolución de la curva de contagios y de los fallecimientos. Lo pudimos hacer a nivel nacional y por comunidades» , relata el también empresario tecnológico, mientras explica que han sido modelos muy útiles para prever lo que estaba por venir y anticiparse a los colapsos sanitarios. «Se usó para tomar medidas como los cambios en las distancias sociales. Había que simular el impacto que pueden tener este tipo de restricciones en la curva de contagio», concluye el «pirata».