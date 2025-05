Los acusados del Scándalo «rescataron a algunas chicas»y «las llevaron a un convento»

Este lunes se reanudó el juicio en la Audiencia Provincial de Málaga contra los gestores del «Scándalo». Los acusados en el primer día de declaraciones defendieron ante el tribunal que su actividad era la de un hotel . Negaron que fueran proxenetas o que se dedicaran a la explotar sexualmente a las mujeres que había en sus establecimientos. Defendieron ser hoteleros que, incluso, ayudaron a las chicas que ejercían la prostitución en las habitaciones de los tres locales regentados por la supuesta trama en Málaga, Torremolinos y La Carlota (Málaga).

Uno de ellos aseguró ante la magistrada que no sólo no eran los causantes de la explotación sexual, sino que además «rescataron a algunas chicas» y que «las llevaron a un convento» . En total hay 21 personas encausadas por supuestamente formar parte de una organización de prostitución. El presunto cabecilla, que no declaró alegando enfermedad, está acusado de 167 delitos de prostitución y se enfrenta a una petición global de unos 680 años de cárcel.

El resto de procesados sí contestó a las preguntas de las defensas y no así a las de la Fiscalía. Uno de ellos llegó a decír que «quien pagaba la habitación podía usarla como quisiera» , alegando que eran meros arrendatarios de las habitaciones. Los acusados que han declarado hasta el momento explicaron a la magistrada que, como en cualquier hotel, se les pedía la documentación a los huéspedes y se le enviaba a la Policía, además de hacer la ficha correspondiente al ocupar sus aposentos.

Uno de los encausados reconoció que había mujeres que ejercían la prostitución en los tres locales. «Era vox pópuli», afirmó, pero matizando que ellas «eran sus propias jefas, pagaban su habitación y tenía los derechos de cualquier hotel» .

4.000 años de cárcel

Por su parte, la Fiscalía de Málaga defiende que la organización presentaba una estructura jerárquica con un propietario real, al menos diciembre de 2009, que dirigió un negocio de prostitución, utilizando para ello los tres locales mencionados. El Ministerio Público sostiene que el funcionamiento en los tres locales era muy similar y que las mujeres tenían «una relación absoluta de subordinación» sin libertad en cuanto a la forma y condiciones en las que ejercían la prostitución.

En las preguntas consignadas por la Fiscalía y sin respuesta de los acusados, se trataba de esclarecer si las chicas eran sancionadas económicamente e incluso expulsadas del club en el caso de no cumplir las normas y directrices marcadas por sus responsables, que serían abusivas, según el escrito de acusación. Se trató de cuestionar sobre el consumo de drogas, a lo que uno de los acusados respondió que la orden dentro de los establecimientos era expulsar a quien se sorprendiera consumiendo drogas .

Los acusados niegan todos los hechos expuestos por las Fiscalía y por los que llega a pedir casi 4.000 años de prisión en total para todos los encausados. Rechazan la acusación de que rotaran a las chicas por los diferentes clubes, asegurando que no eran trabajadoras de Scándalo, sino «huéspedes» .