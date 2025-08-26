Suscríbete a
Prisión para los dos detenidos por el apuñalamiento mortal de un joven en Málaga

Se les investiga por presuntos delitos de homicidio y tenencia ilícita de armas

e. p.

S. A.

El Juzgado de Instrucción número 12 de Málaga, en funciones de guardia de detenidos, ha acordado en la tarde de este martes el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza de los dos jóvenes, de 23 años, arrestados como presuntos autores de la muerte de un joven, de 21, ocurrida este pasado domingo en la capital malagueña.

Inicialmente, se les investiga por presuntos delitos de homicidio y tenencia ilícita de armas, según han informado desde el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). Los dos detenidos han prestado declaración en sede judicial.

La causa la investigará el Juzgado de Instrucción número 9 de Málaga ya que se encontraba de guardia de incidencias cuando ocurrieron los hechos.

En concreto, los hechos tuvieron lugar sobre las 07.40 horas de este pasado domingo, en la Alameda de Capuchinos, cuando varios testigos contactaron con el sistema de Emergencias 112 Andalucía para alertar de un presunto apuñalamiento.

De inmediato, la sala coordinadora activó a los efectivos de la Policía Nacional, Policía Local y el Centro de Emergencias Sanitarias 061.

