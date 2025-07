El primer Carrefour City de Andalucía se abre en Málaga

A.T

Carrefour ha dado un paso más en su plan de expansión nacional con la apertura en Málaga de su primer Carrefour City en Andalucía. El nuevo establecimiento, situado en pleno corazón de la capital malagueña, busca atender a un consumidor cada vez más exigente, que valora la conveniencia, la rapidez y la disponibilidad de productos locales incluso en horarios extendidos.

«Carrefour City es la respuesta a las necesidades del cliente turístico, que busca una experiencia de compra ágil y completa, con calidad y variedad de productos», ha afirmado Jesús Bermejo de la Insúa, director de Proximidad y Franquicias de Carrefour España. El representante de la empresa de origen francés ha añadido que están «muy ilusionados por elegir Málaga para estrenar este nuevo formato en Andalucía» y que confían en que «será el primero de muchos en nuestra estrategia de expansión».

La enseña ha seleccionado para este supermercado un espacio de 174 metros cuadrados en la Plaza de la Constitución, una de las zonas más transitadas tanto por malagueños como por turistas nacionales e internacionales. Se trata, además, del único supermercado instalado actualmente en esta céntrica plaza, lo que supone un hito para el comercio local y para la propia cadena, que ya cuenta con tiendas similares en localizaciones estratégicas de España como la Puerta del Sol o estaciones del Metro de Madrid.

Oferta amplia de productos autóctonos

Según ha detallado la compañía, el establecimiento ofrece más de 1.500 referencias de alimentación y droguería, diseñadas para dar respuesta a las necesidades del viajero urbano, con especial atención a productos prácticos y de consumo rápido. Entre ellos destacan los elaborados en la propia tienda, opciones envasadas y productos de origen local, aspectos que responden a la demanda creciente de los turistas por descubrir sabores autóctonos o disponer de soluciones rápidas para consumir sobre la marcha.

«Carrefour City está pensado para ofrecer soluciones 'on the go', cubriendo las exigencias de quienes visitan nuestras ciudades y desean una experiencia de compra cómoda, rápida y de confianza», ha subrayado Bermejo de la Insúa.

El nuevo supermercado abrirá todos los días, incluidos domingos y festivos, en un amplio horario comprendidoentre las 9.00 horas y la 1.00 de la madrugada. Este horario extendido refleja, según la compañía, la apuesta de Carrefour por adaptarse a los ritmos del turismo en ciudades como Málaga, cuya actividad comercial y hostelera se prolonga hasta bien entrada la noche, sobre todo en los meses estivales.

Además, el establecimiento opera bajo el régimen de franquicia, un modelo que Carrefour ha ido potenciando en los últimos años como fórmula para afianzar su presencia en entornos urbanos, rurales, estaciones de tren, áreas de servicio y, más recientemente, en zonas altamente turísticas. Este sistema permite a la compañía, según ha informado, mantener su política de precios competitivos y garantizar la cercanía y el trato personalizado al cliente.

Con esta apertura, la multinacional francesa consolida su presencia en la provincia, donde ya cuenta con varios hipermercados y supermercados bajo distintas enseñas. No obstante, este local supone la introducción de un formato nuevo en Andalucía, que, según ha asegurado la firma, podría reproducirse próximamente en otras ciudades andaluzas con alta afluencia turística.

La Plaza de la Constitución, epicentro de las grandes celebraciones malagueñas como la Semana Santa o la Feria de Agosto, suma así una nueva oferta comercial que se integra en el tejido económico del centro histórico. A la espera de conocer el impacto en el comercio tradicional, la llegada de Carrefour City confirma la pujanza de Málaga como foco de atracción para grandes marcas nacionales e internacionales que ven en la capital de la Costa del Sol un enclave estratégico para sus planes de crecimiento.

Más temas:

Turistas

Ciudades

Turismo

Andalucía

Málaga

España

Carrefour