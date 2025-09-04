Suscríbete a
Nuevo agravio a Andalucía: el Gobierno inicia el tercer carril de la A-8 vasca mientras la A-7 sigue atascada en la costa mediterránea

 INFRAESTRUCTURAS

La ausencia de inversión por parte del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, de Óscar Puente, mantiene colapsados los accesos a las principales ciudades costeras del Sur

Nueva guerra por la bonificación del Gobierno a la AP-7 de Málaga, los últimos peajes andaluces

Imagen de la A-8 del País Vasco
Alejandro Trujillo

Málaga

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha activado ya la fase de diseño y campaña geotécnica para el tercer carril de la A-8 en la muga entre Bizkaia y Cantabria. Así lo ha anunciado el secretario de Estado de Transporte, José Antonio ... Santana, durante una visita a Santander, donde ha precisado que estos trabajos son el paso previo para definir el trazado y someter el proyecto a información pública. Mientras el Norte avanza, en Andalucía las obras de aumento de capacidad en la A-7 siguen sin arrancar pese a años de colas, accidentes y compromisos incumplidos.

