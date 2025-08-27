Muere un anciano en un piso de Málaga en un incendio y una joven resulta herida El fuego se ha originado en una de las habitaciones del domicilio y ha afectado a todo el inmueble en su totalidad

Un hombre de 77 años ha fallecido y una mujer de 26 años ha resultado herida en el incendio de un piso ocurrido en la tarde de este miércoles en Málaga capital.

El teléfono 112 ha recibido sobre las 17.45 horas varios avisos de testigos que informaban de un incendio en un primer piso de un bloque de viviendas situado en la calle Noray, en el distrito Cruz del Humilladero.

Los testigos explicaron a Emergencias que veían las llamadas y que podía haber personas atrapadas en el interior del inmueble.

La sala coordinadora ante los hechos ha activado a los bomberos de Málaga, al Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061, que ha movilizado una UVI móvil para la atención a los afectados, a la Policía Local y a la Policía Nacional.

Los sanitarios han confirmado al 112 que un hombre de 77 años ha fallecido y una mujer de 26 ha resultado herida. Esta segunda ha sido evacuada al Hospital Materno. Los bomberos han precisado que el incendio se ha originado en una de las habitaciones y se ha visto afectado el piso en su totalidad.