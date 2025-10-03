Hallada muerta a puñaladas una mujer de 83 años en Marbella

Una mujer de 83 años ha sido hallada muerta con signos de violencia en Marbella. Su marido de 84 años ha sido detenido por su presunta implicación en los hechos. El aviso lo ha dado una familiar, que acudió a la casa en la urbanización ... Las Chapas. Llamó a la Policía diciendo que la mujer estaba sin vida y que presentaba varias puñaladas.

La Policía Nacional llegó al lugar de los hechos y se hizo cargo de la investigación. La pareja convivía en la calle Ciudad de los Periodistas, en la zona de Las Chapas. Debido a su estado de salud recibían ayuda a domicilio en horario de mañana, pero nunca observaron indicios de que pudiera haber violencia machista.

Fuentes consultadas por ABC explican que la investigación está abierta por el momento, sin que se descarten hipótesis. El hombre ha sido detenido como el presunto autor de la muerte a puñaladas de su esposa, pero se está investigando si se trata de un delito de violencia machista.

Desde la Unidad contra la Violencia de Género de la Subdelegación del Gobierno en Málaga se está recabando toda la información relativa al asesinato de esta mujer de 83 años por presunta violencia machista.

La propia Subdelegación explican que los datos que se están recabando serán a la Delegación del Gobierno Contra la Violencia de Género con el objetivo de determinar si se trata de un nuevo crimen machista en Andalucía.