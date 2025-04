Frente común de alcaldes en Málaga para pedir inversiones ante el incremento de población

Los alcaldes de los principales municipios de Málaga han hecho frente común este martes para pedir inversiones en la provincia, sobre todo en el área metropolitana de la capital. Una zona en la que los incrementos de población requieren mejoras y actualizaciones de servicios para dar respuesta a la demanda de los próximos. La estimación es que en los próximos 15 años la zona tenga hasta 300.000 habitantes más. Un incremento que requiere de una modificación y actualización de servicios, para lo que se pide inversión al Gobierno y la Junta de Andalucía.

El encuentro de los 24 alcaldes con el presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, y con la delegada del Gobierno andaluz, Patricia Navarro, ha sido en el Salón de los Espejos del Consistorio de la capital. Con Francisco de la Torre, alcalde anfitrión, han estado Alhaurín de la Torre, Alhaurín el Grande, Almogía, Álora, Benalmádena, Cártama, Casabermeja, Coín, Colmenar, Fuengirola, Málaga, Marbella, Mijas, Pizarra, Rincón de la Victoria, Torremolinos, Totalán yVélez Málaga, así como los de Algarrobo, Antequera, Casares, Estepona, Manilva, Nerja y Torrox.

Algunos no están dentro del área metropolitana, pero guardan una estrecha vinculación con ella. La idea nace de una carta el pasado mes de agosto de Francisco de la Torre a todos estos regidores para crear un plan estratégico de la ciudad de Málaga bajo el concepto «Málaga Metrópolis Global». Por eso la necesidad de que los ayuntamientos de los municipios que lo integren creen un marco conjunto de trabajo para dar el mejor servicio a sus vecinos sobre una serie de necesidades.

A este y los sucesivos encuentros que se celebren está previsto que asistan, igualmente, los responsables de las fundaciones Ciedes y Madeca. De hecho, este foro de coordinación pretende continuar los pasos del Foro Metropolitano de Alcaldes que ambas entidades pusieron en marcha en el año 2010 y desde entonces hasta el año 2016 celebró un total de siete reuniones.

Allí se abordaron temas coincidentes con los que ahora se quieren poner sobre la mesa, como es el caso del saneamiento, las infraestructuras, los residuos o la movilidad. El objetivo de esta primera reunión es definir cuál será el mecanismo para que estos municipios puedan profundizar a nivel técnico y posteriormente político en varias temáticas.

De este modo, los municipios estudiarán mejoras en el abastecimiento de agua, clave con la sequía. En una provincia deficitaria, que comprar recursos hídricos y tiene problemas de abastecimientos, el incremento poblacional sumado a los incrementos del turismo puede ser un problema serio a resolver. Ya hay puestas inversiones en marcha, pero los municipios deben garantizar los abastecimientos sin corte, algo que hasta ahora no ha sido posible. Hay municipios con 16 horas sin agua en los grifos.

Para esto es primordial, según el documento recogido, los correspondientes servicios d esaneamiento y depuración, así como la reutilización del agua usada. La Costa del Sol riega el 100% de sus campos con agua regenerada, lo que no impide la celebración de grandes eventos como la Solheim Cup. Sin embargo, hace falta llegar con mas eficacia a otros lugares, como los cultivos subtroplicales.

Cuatro grandes puntos

La movilidad entre los municipios es otro de los retos. El metro fue uno de los grandes retos, cada vez más una realidad tras la llegada al centro. Pero está el anhelo del tren litoral hasta Estepona con un proyecto presentado en 2018 con dos posibles recorridos. Ahora llega hasta Fuengirola y deja gran parte de la costa sin cubrir. No hay posibilidad hacia oriente. Allí no existe la vía férrea. Además, el Cercanía no está exento de problemas, recortes y denuncias de usuarios por el servicio.

La Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol ha reseñado proyectos como la conexión marítima entre ciudades, mientras el gran anhelo es la liberalización de la AP-7, con uno de los tramos de autovía más caros de España con más de ocho de euros de peaje por una veintena de kilómetros. Una apertura que los alcaldes han pedido en repetidas ocasiones para liberar la A-7 de atascos y de accidentes.

El incremento de población genera residuos. Por eso, la gestión y eliminación de toda esa basura debe ser otro punto importante de trabajo. Mejores plantas y más modernas que permitan a la administraciones poder reutilizar el máximo los materiales desechados en un sistema de economía más circular.

Por último, es importante conocer el suelo disponible que hay en todo el área para uso residencial, pero también para usos productivos, como oficinas, logística, equipamientos y espacios libres. Cada vez más universidades privadas se fijan en la Costa del Sol, Antequera tiene el reto de ser el nodo logístico de Andalucía y hay un Parque Tecnológico que no para de crecer.