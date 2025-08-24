Un espectacular incendio en un restaurante en Torremolinos afecta hasta a siete locales de la zona El fuego provocó severos daños en el interior de un local comercial y las terrazas de otros seis establecimientos

El Consorcio de Bomberos de Málaga ha extinguido esta madrugada un incendio que ha afectado a un total de siete locales ubicados en la calle Salvador Allende en Torremolinos (Málaga), según ha informado el Servicio de Emergencias 112 Andalucía.

El sala coordinadora recibió el aviso sobre las 05,00 horas de que un restaurante dedicado a la venta de kebabs ubicado en esta zona estaba ardiendo, lo que provocó a que otros locales cercanos también se vieran afectados por el fuego. Concretamente, el interior de un local comercial y las terrazas de otros seis establecimientos

Para intervenir en la extinción del incendio, el 112 alertó a bomberos del Consorcio Provincial de Málaga, junto con sanitarios, Policía Local y Policía Nacional. Fuentes de emergencias confirmaron que las llamas solamente provocaron daños materiales y la zona quedó balizada para evitar su acceso.