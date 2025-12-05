Suscríbete a
La edil de Torremolinos denunció también a su secretario general por «violencia de género psicológica y coactiva»

La concejala remitió en dos ocasiones un posible caso de acoso sexual a Ferraz sin tener resolucíón

El 10 de noviembre decidió acudir a la Fiscalía de Violencia sobre la Mujer, que abrió este jueves diligencias preprocesales

La Fiscalía abre diligencias preprocesales contra el líder del PSOE de Torremolinos por acoso sexual

Antonio Navarro, secretario general del PSOE
J. J. Madueño

Torremolinos

La edil de Torremolinos que denunció acoso sexual ante la Fiscalía de Violencia sobre la Mujer también reportó ser víctima de «violencia de género psicológica y coactiva». Y nadie le hizo caso. La presunta víctima denunció al secretario general del PSOE de este ... municipio de Málaga, Antonio Navarro, dos veces en Ferraz. La concejala reportó su situación una primera vez el 8 de junio de 2025, más de cuatro años después de se produjeran los hechos que denuncia. Ante la inoperancia del comité anti acoso y la desprotección que sentía, reiteró la denuncia el pasado 14 de octubre.

