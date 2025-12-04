Suscríbete a
ABC Premium

La Fiscalía abre diligencias preprocesales contra el líder del PSOE de Torremolinos por acoso sexual

La denuncia, que incluye mensajes como «no me esquives, que te quiero meter ficha», fue trasladada al Ministerio Público por un juzgado de Violencia sobre la Mujer

La Fiscalía investiga al líder del PSOE de Torremolinos por acoso sexual a otra edil

Antonio Navarro en una imagen de archivo
Antonio Navarro en una imagen de archivo PSOE

J. J. Madueño y Alejandro Trujillo

Málaga

La Fiscalía ha incoado diligencias preprocesales de investigación contra Antonio Navarro, secretario general del PSOE de Torremolinos, concejal en el Ayuntamiento de la localidad y diputado provincial, por un presunto delito de acoso sexual, según han confirmado a ABC fuentes del caso.

El Ministerio ... Público ha tomado las riendas del caso después de que la denuncia, interpuesta por una compañera de partido y exedil del municipio, fuera admitida inicialmente por un juzgado de Violencia sobre la Mujer y derivada posteriormente a la vía fiscal para su esclarecimiento.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC PREMIUM
Descarga la app