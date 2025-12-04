Suscríbete a
El PSOE obvió dos denuncias por acoso sexual de la edil de Torremolinos

La concejala remitió a Ferraz denuncias el 8 de junio e hizo una reiteración el 14 octubre de este año

Al no haber respuesta por parte del comité anti acoso decidió ir a Fiscalía el pasado 1 de noviembre

Las federaciones del PSOE culpan a María Jesús Montero y Rebeca Torró de proteger a Salazar parando las denuncias por acoso

Antonio Navarro en un acto del PSOE de Torremolinos
J. J. Madueño

Torremolinos

La edil de Torremolinos que denunció acoso sexual del secretario general de su partido en este municipio de Málaga, Antonio Navarro, denunció dos veces en Ferraz. La concejala presentó una primera denuncia el 8 de junio de 2025. Ante la inoperancia del comité anti ... acoso y la desprotección que sentía como supuesta víctima, la misma edil reiteró la denuncia el pasado 14 de octubre. Nadie le hizo caso. Por eso, el pasado 1 de noviembre, se fue a la Fiscalía de Violencia sobre la Mujer y denunció los hechos.

