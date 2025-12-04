El PSOE obvió dos denuncias por acoso sexual de la edil de Torremolinos

La edil de Torremolinos que denunció acoso sexual del secretario general de su partido en este municipio de Málaga, Antonio Navarro, denunció dos veces en Ferraz. La concejala presentó una primera denuncia el 8 de junio de 2025. Ante la inoperancia del comité anti ... acoso y la desprotección que sentía como supuesta víctima, la misma edil reiteró la denuncia el pasado 14 de octubre. Nadie le hizo caso. Por eso, el pasado 1 de noviembre, se fue a la Fiscalía de Violencia sobre la Mujer y denunció los hechos.

Este jueves se han abierto diligencias preprocesales por parte del Ministerio Público para recabar los posibles indicios de comisión de delito. La investigación se sustenta en una serie de comunicaciones vía WhatsApp que comprometen gravemente a Antonio Navarro. Una de las periciales que se piden en la denuncia es el análisis de los teléfonos móviles.

Según los mensajes a los que ha tenido acceso ABC, y que forman parte de las pesquisas, Navarro habría realizado continuas «insinuaciones» de carácter sexual a su subordinada política. En septiembre de 2021, el diputado provincial escribió: «No me esquives, que te quiero meter ficha». Ante las evasivas de la mujer, Navarro insistió: «Yo sé cómo quitarte el dolor de cabeza».

El tono de las conversaciones revela una supuesta conducta persistente. En otro intercambio, el líder socialista sugiere: «lo a gusto que estaríamos ahora con una copa de vino y un sofá». Pese a que la denunciante reprocha su insistencia, Navarro justifica su actitud alegando que «es que estás muy buena». El acoso verbal escala hasta comentarios sobre su vestimenta, llegando a cuestionarle: «¿Ese escote lo has tenido siempre?». Cuando ella trata de zanjar el tema explicando que «olvidó ponerse una camiseta básica», él remata: «Aunque te pusieras cuello vuelto ibas a estar igual de buena».

El escándalo en Torremolinos golpea a un PSOE que trata de mantener la bandera del feminismo mientras se le acumulan casos internos de presunto acoso sexual gestionados de forma opaca. Fuentes consultadas por ABC trazan un paralelismo directo con el caso de Paco Salazar, exasesor de Pedro Sánchez en La Moncloa y miembro de la ejecutiva federal.

Al igual que en Torremolinos, los mecanismos de protección del partido fallaron o se dilataron, y Salazar solo fue apartado el pasado mes de julio, pese a la relevancia de su cargo. En el caso de Torremolinos ni si quiera eso, el PSOE de Málaga ha pedido suspender de militancia a Antonio Navarro, ya que debe ser Ferraz quien lo haga. Por el momento, no solo es militante, sino que mantiene su cargo de secretario general y las actas de concejal del Ayuntamiento de Torremolinos y de diputado provincial por el PSOE.

Y eso cuando las federaciones del PSOE culpan a María Jesús Montero y Rebeca Torró de proteger a Salazar parando las denuncias por acoso. El señalamiento a las dos dirigentes se produjo en la reunión de este pasado miércoles por la noche, convocada de emergencia, por la secretaria de Igualdad para calmar los ánimos.

Montero está especialmente señalada, ya que es la líder del PSOE en Andalucía y ambos casos se engloban en su federación. Salazar es militante en Sevilla y Navarro en Torremolinos (Málaga). Es una de las señaladas, puesto que no ha actuado contra estos casos, pese a que el partido tenía conocimiento pleno de los que había sucedido.

Es más, en la denuncia ante la Fiscalía se incide «en la supuesta naturaleza misógina, intimidatoria y agresiva» del líder el PSOE de Torremolinos, además se precisa que siguiendo los cauces internos del PSOE, los hechos fueron puestos en conocimiento de la organización en junio de este año y reiterados en octubre. Aclara que fueron instruidos según el protocolo frente al acoso de la formación, pero que no se ha tenido tenido respuesta sobre estas denuncias internas. Ambos presentaron sus alegaciones, pero Ferraz guardó todo en un cajón.