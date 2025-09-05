Catorce colectivos de Málaga llevan a Fiscalía la muerte de aves por posible gripe aviar en dos parques

Catorce entidades vecinales y ecologistas han registrado, este viernes 5 de septiembre, un escrito ante la Fiscalía de Medio Ambiente de Málaga tras la aparición de una veintena de aves muertas en los parques de Huelin y del Oeste. Reclaman una investigación rigurosa, explicaciones «racionales y creíbles» por parte del Ayuntamiento y la creación de un servicio de atención a la fauna urbana. Los representantes que han sido recibidos por el fiscal de Medio Ambiente, Fernando Benítez, subrayan que, pese a episodios similares o de mayor alcance en otras provincias, Málaga es por ahora la única ciudad andaluza en la que los colectivos han llevado el asunto a la vía fiscal.

El Consistorio ha cerrado de forma preventiva el Parque de Huelin y ha reforzado la vigilancia en otros humedales urbanos. El Consistorio ha remitido muestras de aves y de agua al Centro de Análisis y Diagnóstico de la Fauna Silvestre de la Junta de Andalucía y, desde allí, al Laboratorio Central de Veterinaria de Algete. A la espera de resultados, el Ayuntamiento, preguntado por este periódico, mantiene que no hay confirmación de gripe aviar y que actuará en coordinación con la Junta y los ministerios competentes conforme a protocolo.

En paralelo, el grupo municipal Con Málaga ha denunciado que varios empleados de la concesionaria de parques y jardines presentan síntomas compatibles con gripe aviar tras su labor en Huelin, y ha exigido chequeos y análisis para descartar riesgos y medidas de prevención para la plantilla. Los sindicatos han trasladado estas peticiones al Consistorio.

Más casos en Sevilla y Huelva

El contexto regional añade presión. Sevilla ha cerrado tres parques y ha suspendido actividades culturales tras el hallazgo de decenas de aves muertas en espacios como el Tamarguillo y Miraflores. La Junta mantiene a unas 25 personas en valoración y seguimiento por contacto con aves, con las 10 primeras PCR practicadas a trabajadores expuestos resultando negativas. La administración autonómica insiste en que el riesgo para la población general es muy bajo y pide esperar a los análisis antes de asociar cualquier mortalidad de aves al virus H5N1.

En Huelva, las autoridades han confirmado un foco de influenza aviar altamente patógena en una granja de engorde en El Cerro de Andévalo, que ha obligado a sacrificar alrededor de 8.500 ejemplares y a establecer medidas de bioseguridad y control en el entorno. El Ministerio de Agricultura apunta al contacto indirecto con aves silvestres como vía probable de entrada del virus.

Los colectivos malagueños cuestionan, además, la disparidad de medidas dentro de la capital: denuncian que la primera alerta se produjo por el estado del agua y de la fauna en el Parque del Oeste y se preguntan por qué se ha cerrado Huelin y el Oeste permanece abierto. En el escrito describen un deterioro de ambas zonas con presencia de residuos, falta de limpieza y eutrofización de aguas estancadas, y lamentan la ausencia de refuerzos en el servicio municipal de Parques y Jardines durante el verano.

La Junta de Andalucía ha llamado a la prudencia: ha señalado que el episodio de Málaga es, por ahora, una sospecha y que la mortalidad de aves puede responder a otras causas, desde contaminantes a bacterias. En casos de sospecha, el protocolo prevé retirada de ejemplares, necropsias y toma de muestras, además de PCR, aislamiento y seguimiento de personas potencialmente expuestas. Las autoridades insisten en evitar la manipulación de aves muertas y en avisar de inmediato a los servicios municipales.

A la espera de los análisis de laboratorio, Málaga queda como el único caso en Andalucía con un expediente ya en Fiscalía impulsado por la sociedad civil. El Ayuntamiento defiende una respuesta preventiva y coordinada y reitera que no hay confirmación de gripe aviar en la capital, mientras la Junta sostiene que el riesgo es muy bajo si se cumplen las recomendaciones básicas y se evita manipular fauna muerta. La evolución del caso dependerá de los resultados remitidos al centro nacional de referencia y de las medidas que determinen las autoridades sanitarias y ambientales.