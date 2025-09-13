El Ayuntamiento reconoce la excelencia y el compromiso local en los Premios Ciudad de Málaga

La edición de este año de los Premios Ciudad de Málaga ha estado marcada por el homenaje al poeta y artista malagueño Rafael Pérez Estrada, en el 25.º aniversario de su fallecimiento, con una evocación de su legado, más de cuarenta libros, ... el símbolo urbano del Ave quiromántica y su archivo depositado en el Ayuntamiento, como hilo conductor de una gala que, según el Consistorio, «reconoce la excelencia y el compromiso por Málaga le la sociedad civil».

Entre las autoridades presentes, asistieron Carolina España, consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, y Patricia del Pozo, consejera de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, además de los representantes de los diferentes grupos municipales. Durante la gala, Francisco de la Torre, alcalde de Málaga, ha enmarcado el sentido del acto: «Este acto nos debe servir de estímulo para seguir trabajando en la línea de tener una Málaga en la vanguardia sin dejar a nadie atrás»

El Premio al Turismo ha recaído en Jorge González Sánchez, director del AC Hotel by Marriott Málaga Palacio, por más de dos décadas al frente de un establecimiento convertido en icono del 'skyline' y punto de encuentro cultural y gastronómico. «Quiero compartir el premio con los trabajadores del sector hotelero en Málaga, que hacen mejor turismo», ha afirmado, antes de recordar su vínculo con la ciudad: «Málaga llegué como turista y quedé prendido de ti; me enamoré de la ciudad cosmopolita y acogedora que me abrazó y me hizo suyo. Al turismo, siempre una sonrisa».

En Empresa y Comercio ha sido distinguida Torsa Global por su compromiso con la sostenibilidad y su proyección internacional. Con 150 empleados y equipos con más de 20 años de experiencia, su presidente ha recogido el galardón subrayando el camino recorrido: «Diez años invirtiendo hasta situarnos entre las cuatro mejores empresas tecnológicas del mundo dedicadas a la minería».

El Premio a la Innovación y la Tecnología reconoce la trayectoria de Luis Fernando Martínez, impulsor de CETECOM y exdirector de AT4 Wireless, fallecido el 14 de julio. Su viuda, Teresa de Luque, ha recogido el galardón y ha recordado la dimensión humana del ingeniero, y la pasión con la que desarrolló cada uno de sus proyectos.

En Deporte, Antonio Jesús López Nieto, presidente de Unicaja Baloncesto, ha sido premiado tras una temporada histórica con cuatro títulos. «Detrás de los premios siempre hay un equipo», ha subrayado. «El club ha conseguido el orgullo de pertenencia a la ciudad; la gente se siente orgullosa de tener un equipo grande en su ciudad», ha añadido López Nieto.

Representantes municipales y galardonados atienden a la celebración de los Premios Ciudad de Málaga Salvador Salas

El apartado de Cultura ha distinguido a Jorge Rando por su labor de mecenazgo y por impulsar el único museo expresionista de España. Ausente por encontrarse en China, sus palabras han sido leídas por Vanesa Díez, directora del Museo Jorge Rando: «Cuando apenas con 19 años me marcho de España, me llevé a Málaga conmigo, su olor y su color, y en mi equipaje una estampa de la Virgen de la Victoria. Hoy deseo que la Málaga me arrope como a su hijo y dedicárselo a nuestra ciudad de Málaga, que me permitió nacer en su seno».

Las Hermanas de la Cruz han recibido el Premio a los Valores de Solidaridad en el 150.º aniversario de su fundación, por una labor «por y para las personas más necesitadas» que en Málaga se remonta a 1931. «Muchas personas, sociedad y fundaciones han colaborado de forma anónima con nosotros para que pudiéramos dar servicio a todos los malagueños necesitados; hubiese sido imposible sin su ayuda».

El Premio a la Educación ha reconocido el medio siglo de la UNED Málaga como pilar de la democratización del acceso a la universidad. Su director ha puesto el acento en el impacto social del centro: «Ha transformado la vida de miles de personas. También ha recalcado que esta organización permite que cualquier persona, independientemente de su situación personal, económica, física o geográfica, pueda acceder a una educación pública de calidad dentro de la mayor universidad de España y del mayor campus de Europa. De la Torre ha remachado: «La educación es la base del crecimiento, del progreso, de la cohesión social y de la igualdad. Apostemos por la educación, y seguiremos ganando».

En Sostenibilidad Ambiental, la Asociación de Amigos del Jardín Botánico-Histórico de la Concepción ha sido galardonada por tres décadas de voluntariado, divulgación y protección del patrimonio natural. «Es un premio colectivo, pero también individual», ha destacado su presidente, «de muchos socios que voluntariamente han dedicado horas de trabajo de forma altruista» al que han definido como «el jardín subtropical más bonito de Europa».

Además de recordar el impulso fundador de 1995 y la colaboración con instituciones, la asociación ha reclamado más ambición frente al cambio climático: «El Ayuntamiento debe hacer un esfuerzo y convertir a Málaga en líder en zonas verdes y en corredores verdes que conecten nuestra ciudad». Y han dejado una invitación final: «Visitar el jardín en las cuatro estaciones del año. El jardín siempre sorprende».

El eco de la gala quedó reflejado en los versos de Rafael Pérez Estrada que inauguraron la ceremonia, una imagen poética de Málaga que dialoga con las historias de hospitalidad, empresa, innovación, deporte, cultura, solidaridad, educación y sostenibilidad reconocidas en esta edición.

«Y así es Málaga;

mitad jazmín y mitad brisa.

Mitad paloma y mitad gaviota mensajera.

Mitad labio y mitad pétalo.

Corazón traspasado por una biznaga de amaneceres incansables».