Loles López sobre el reparto de menores inmigrantes: «Lo define un prófugo para beneficiar a Cataluña»

Las comunidades tienen hasta este martes para presentar de nuevo al Gobierno la cifra de menores migrantes no acompañados que atienden en sus territorios actualmente, y respecto a ello, Andalucía «aún no puede dar el dato». Sin embargo, explica que lo dará a lo largo del día, pero que el sistema no es justo y agravia a los menores que necesitan protección.

En declaraciones a los medios la consejera de Inclusión Social, Loles López, ha sostenido que llevan «semanas trabajando» el dato, y que a final de la mañana de este martes «estará todo concretado». Ya aportó uno en la última reunión sectorial, pero no se llegó a votar. El Gobierno lo impidió viendo las discrepancias que había entre regiones.

«A Andalucía vienen casi 800 niños y a Cataluña van 26, porque así lo ha pactado la señora ministra y el señor Sánchez, y también en este caso Montero, con un prófugo de la justicia, Puigdemont«, ha incidido la consejera. En la última reunión hubo regiones como Cataluña que presentaron datos, que a juicio de algunas comunidades estaban »inflados«. Se habían incluido menores como los extutelados para engordar la lista.

Ahora, tras una redefinición de criterios las comunidades deben volver a contar cuántos menores no acompañados tienen bajo su tutela en recursos de acogida. Ahí volverá a arrojar nuevos datos y se tienen que presentar a lo largo de este martes al Gobierno, para que convoque una reunión sectorial con las regiones.

Así, antes de terminar de procesar el dato, la consejera andaluza ha incidido en que en el país, que ese reparto de menores inmigrantes no acompañados (menas) «lo decide un prófugo de la justicia beneficiando a Cataluña, y volcando todo el peso en otras comunidades autónomas«.

Del mismo modo, López ha insistido en que «lo más importante» es que se trata de niños, y con este reparto «lo que menos se tiene en cuenta es la atención y la protección de los niños y el interés del menor«.