La lluvia no arregla la sequía en Andalucía: haría falta el doble del agua caída desde septiembre

La lluvia caída en Andalucía occidental en lo que va del mes de marzo ha aliviado en parte la sequía pero no resuelve el problema estructural de falta de agua ni mucho menos. Juan de Dios del Pino, delegado territorial ... de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en Andalucía, Ceuta y Melilla, asegura que el déficit del agua acumulada en los últimos tres años es de 420 litros por metro cuadrado. Teniendo en cuenta desde el 1 de septiembre de 2023 hasta el pasado sábado 9 de marzo en Sevilla han caído 394,1 litros por metro cuadrado, haría falta que cayera más del doble de estas precipitaciones desde ahora y hasta final de agosto. Es harto difícil que eso ocurra porque en los meses de verano no suele haber chubascos, recuerda el meteorólogo.

Febrero y lo que va de marzo están yendo bien en términos de precipitaciones. Pero mes y medio de lluvias no soluciona una sequía que se arrastra desde los años 2013-2014, con la salvedad de 2017 y 2018. Por otro lado, que llueva no significa que se cubran las reservas hídricas. «El agua caída desde septiembre sería suficiente para llenar los pantanos pero no toda llega a los embalses, porque el pasado invierno la tierra estaba muy seca y no había escorrentías», señala este experto. Ahora el suelo está más mojado y la tierra necesita menos agua para nutrir los pantanos de los que abastecen los ciudadanos para el consumo doméstico y los agricultores para los regadíos. En Sevilla han caído 394,1 litros por metro cuadrado desde septiembre, lo que significa que ha llovido un 95,7% de lo que debería, ya que el índice de referencia es de 411,8 litros por metro cuadrado.

¿Cómo se presenta la primavera? El responsable de la Aemet no se aventura a hacer predicciones con tanta antelación, ni siquiera durante la próxima Semana Santa. Es posible que las nubes descarguen agua los próximos miércoles y jueves en el Valle del Guadalquivir, pero poco más. Lo que sí augura es que hay un 70% de probabilidad de que la temperatura media en Andalucía sea superior a lo que suele ser habitual en esta estación.

Los embalses de la cuenca del Guadalquivir han recibido unos 200 hectómetros cúbicos de agua con las lluvias que ha traído la borrasca Mónica desde el pasado jueves a Andalucía, según los datos de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) recogidos en la web del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Media histórica

En cuanto al año hidrológico —que empezó el 1 de octubre de 2023—, las reservas ha aumentado cerca de 800 hm3, pasando de 1.470 hm3 a los 2.283 hm3 actuales. Esto, a su vez, significa 200 más en comparación a esta misma época del año anterior. No obstante, el déficit en comparación a la media histórica es de más de 2.000 hm3.

El presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), Joaquín Páez, en declaraciones a la cadena SER recogidas, ha señalado que «lo importante» es contar con esos 200 hectómetros cúbicos más, aunque para registrar una campaña de regadío normal «habría que duplicar» los 1.400 hm3 que hay en el sistema de regulación general y alcanzar los 2.800 hm3. «Esperemos lograrlo» teniendo en cuenta que queda por delante toda la primavera y «parece que marzo se presenta lluvioso», confió. En Málaga se superan los 105 hectómetros cúbicos, nueve más que hace una semana; en Huelva la demarcación del Tinto, Odiel y Piedras está al 76,42% de su capacidad, y en el Campo de Gibraltar el agua embalsada se ha incrementado en más de 11 hectómetros cúbicos en apenas tres días.

En la Junta de Andalucía tampoco echan las campanas al vuelo. La lluvia ha permitido ganar 312 hectómetros cúbicos y están los pantanos al 28% de su capacidad. Pero la solución al problema pasa por las obras hidráulicas, aseguró ayer el consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, Ramón Fernández-Pacheco, según informa Javier Alonso.