La llegada del otoño trae un descenso térmico en Andalucía esta semana

La última semana de verano ha dejado todo tipo de panoramas meteorológicos en Andalucía, desde las máximas cercanas a los 40 grados que hicieron que la Agencia Estatal de Meteorología activara el aviso amarillo en Sevilla, Córdoba y Jaén, hasta un frente que llegó al extremo oriental de la región y dejó avisos por tormentas en Granada y Almería. Sin embargo, ahora, con la llegada del otoño, lo que llega a Andalucía es un descenso térmico.

Y es que desde la Aemet ya se avisó durante la noche del domingo de que los termómetros bajarán (de hecho, lo harán de forma considerable en ciertos puntos de la comunidad autónoma, sin obviar que en algunas localidades puedan darse algunos chubascos tormentosos.

Esta es la predicción del tiempo en Andalucía para la primera semana de otoño

Este lunes se notaría un cambio notable en las temperaturas de la Sierra Norte de Sevilla, principalmente, así como en el resto de la provincia y en las de Córdoba, Jaén y norte de Málaga; en estas zonas, las máximas serían de entre cuatro y seis grados menos. En cuanto a las mínimas, se quedarían en 15 grados durante gran parte de la semana en Huelva y Sevilla, e incluso por debajo en tierras cordobesas, jienenses y granadinas.

Variaciones térmicas de las temperaturas máximas en España par este lunes22 de septiembre AEMET

Por otra parte, en lo que respecta a la meteorología, la estabilidad predominaría en gran parte de Andalucía durante esta nueva semana de septiembre, la primera del otoño. Y es que, por lo general, imperaría los cielos despejados con algunas nubes altas. Como excepción, en Málaga podrían darse algunas lluvias durante la mañana del miércoles; en Granada no se descartan chubascos para el jueves y el viernes, mientras que en Almería, aunque sea muy baja, la probabilidad de precipitaciones se mantendría durante casi toda la semana.

Tomando en consideración las predicciones de otros sitios especializados, como eltiempo.es, dentro del cambio de tiempo que se experimentará en España estos días, Andalucía es una de las zonas donde menos brusco sería. En este sentido, en caso de darse lluvias, estas serían de carácter débil.

