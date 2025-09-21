Un frente atlántico traerá este domingo tormentas y un descenso de las temperaturas en Andalucía: estas son las zonas en alerta amarilla

Este domingo acaba de pasar la vaguada atlántica que dejará algunos chubascos localmente tormentosos en la parte

El cambio de tiempo en Andalucía se materializa este domingo con la entrada de un frente atlántico por el noroeste que provoca un descenso de las temperaturas y activa la alerta amarilla por lluvias y tormentas en la parte este de la región.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé, con una probabilidad que oscila entre el 40 y el 70%, precipitaciones acumulada en una hora de 15 litros en una hora y tormentas que pueden ir acompañadas de granizo en el Valle del Almanzora y Los Vélez-Almería y Nacimiento y Campo de Tabernas-Almería.

El aviso amarillo estará activo desde las 14,00 a las 21,00 horas de este domingo 21 de septiembre. No obstante, en este marco la probabilidad de precipitaciones se extiende a toda la parte oriental de la comunidad, siendo mayor hasta las 18 horas.

Probabilidad de precipitaciones (%) entre las 12,00 y las 18,00 horas Aemet

Las zonas que se pueden ver afectadas por las lluvias se extiende desde la provincia de Málaga, Jaén, Almería, Granada y la parte sur de Córdoba.

Bajada de las temperaturas

En cuanto a las temperaturas, este domingo continúa el descenso casi generalizado, aunque suave, de las máximas y más acusado en las mínimas. Las más altas superarán los 33ºC en la provincia de Córdoba, en Almodóvar del Río, Montoro y Córdoba capital. En la provincia de Sevilla, Jaén y Málaga se alcanzarán los 32ºC. En concreto, en la provincia de Sevilla destacan Burguillos, Carmona, Écija, Isla Mayor, Utrera, Marchena y Sevilla capital; en Jaén, en Andújar; y en Málaga en Estepona.

Predicción de temperaturas (ºC) a las 17 horas de este domingo Aemet

Sin embargo, las temperaturas continuarán bajando durante los primeros días de la próxima semana. Entre el lunes y martes es probable que algunas ciudades del norte peninsular queden cercanas a los 15ºC, mientras que, en el sur, las más altas rondarán los 26-29ºC.

En cuanto a las temperaturas mínimas, también continúan los descensos significativos por debajo de los 20º C en todas las provincias y bajando hasta los 15ºC en algunas localidades como Priego de Córdoba, Alcalá la Real o Baza.

Temperaturas en Huelva Municipio Mínimas Máximas

Almonte 17 33

Huelva 18 31

Isla Cristina 18 30

Valverde del Camino 17 30

Temperaturas en Sevilla Municipio Mínimas Máximas

Écija 18 34

Lebrija 19 33

Morón de la Frontera 19 33

Sevilla 19 34

Temperaturas en Cádiz Municipio Mínimas Máximas

Algeciras 19 29

Cádiz 22 27

Jerez de la Frontera 19 32

Temperaturas en cÓRDOBA Municipio Mínimas Máximas

Córdoba 18 34

Lucena 18 31

Pozoblanco 14 29

Priego de Córdoba 15 30

Temperaturas en jAÉN Municipio Mínimas Máximas

Alcalá la Real 15 28

Andújar 16 34

Cazorla 18 29

Jaén 20 31

Linares 20 32

Temperaturas en Almería Municipio Mínimas Máximas

Almería 22 28

Huércal-Overa 18 31

Temperaturas en Granada Municipio Mínimas Máximas

Baza 15 32

Granada 18 32

Loja 19 32

Motril 20 29

Temperaturas en Málaga Municipio Mínimas Máximas

Antequera 18 32

Málaga 22 33

Marbella 21 29

Ronda 17 30

Vélez-Málaga 20 31

Por otro lado, con el paso del frente, se pronostica un oscurecimiento progresivo de los cielos de oeste a este localmente fuertes y persistentes en el Cantábrico y el Pirineo occidental con el paso del día.

Descenso térmico acusado en Andalucía en estos próximos días. pic.twitter.com/tt0itaMW4b — AEMET_Andalucía (@AEMET_Andalucia) September 20, 2025

En algunas zonas del tercio norte y las montañas del este, los chubascos podrían ir acompañados de tormentas, siendo más intensos en el Alto Ebro, Pirineo occidental y la Ibérica. En Canarias, solo se prevén chubascos ocasionales en las cumbres.

Del lado del viento, éste tendrá componente oeste en las vertientes atlántica y cantábrica, tendiendo a noroeste al final, con intervalos de fuerte en zonas expuestas y de forma más probable en los litorales. En Canarias, se estima un alisio moderado.

Más temas:

Tiempo