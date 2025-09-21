Un frente atlántico traerá este domingo tormentas y un descenso de las temperaturas en Andalucía: estas son las zonas en alerta amarilla
Las mínimas continuarán descendiendo a lo largo de la semana siguiente con el inicio del otoño
Del verano al otoño en 24 horas: Sevilla vivirá un cambio de tiempo brusco este fin de semana
El cambio de tiempo en Andalucía se materializa este domingo con la entrada de un frente atlántico por el noroeste que provoca un descenso de las temperaturas y activa la alerta amarilla por lluvias y tormentas en la parte este de la región.
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé, con una probabilidad que oscila entre el 40 y el 70%, precipitaciones acumulada en una hora de 15 litros en una hora y tormentas que pueden ir acompañadas de granizo en el Valle del Almanzora y Los Vélez-Almería y Nacimiento y Campo de Tabernas-Almería.
El aviso amarillo estará activo desde las 14,00 a las 21,00 horas de este domingo 21 de septiembre. No obstante, en este marco la probabilidad de precipitaciones se extiende a toda la parte oriental de la comunidad, siendo mayor hasta las 18 horas.
Las zonas que se pueden ver afectadas por las lluvias se extiende desde la provincia de Málaga, Jaén, Almería, Granada y la parte sur de Córdoba.
Bajada de las temperaturas
En cuanto a las temperaturas, este domingo continúa el descenso casi generalizado, aunque suave, de las máximas y más acusado en las mínimas. Las más altas superarán los 33ºC en la provincia de Córdoba, en Almodóvar del Río, Montoro y Córdoba capital. En la provincia de Sevilla, Jaén y Málaga se alcanzarán los 32ºC. En concreto, en la provincia de Sevilla destacan Burguillos, Carmona, Écija, Isla Mayor, Utrera, Marchena y Sevilla capital; en Jaén, en Andújar; y en Málaga en Estepona.
Sin embargo, las temperaturas continuarán bajando durante los primeros días de la próxima semana. Entre el lunes y martes es probable que algunas ciudades del norte peninsular queden cercanas a los 15ºC, mientras que, en el sur, las más altas rondarán los 26-29ºC.
En cuanto a las temperaturas mínimas, también continúan los descensos significativos por debajo de los 20º C en todas las provincias y bajando hasta los 15ºC en algunas localidades como Priego de Córdoba, Alcalá la Real o Baza.
Temperaturas en Huelva
Municipio Mínimas Máximas
Almonte 17 33
Huelva 18 31
Isla Cristina 18 30
Valverde del Camino 17 30
Temperaturas en Sevilla
Municipio Mínimas Máximas
Écija 18 34
Lebrija 19 33
Morón de la Frontera 19 33
Sevilla 19 34
Temperaturas en Cádiz
Municipio Mínimas Máximas
Algeciras 19 29
Cádiz 22 27
Jerez de la Frontera 19 32
Temperaturas en cÓRDOBA
Municipio Mínimas Máximas
Córdoba 18 34
Lucena 18 31
Pozoblanco 14 29
Priego de Córdoba 15 30
Temperaturas en jAÉN
Municipio Mínimas Máximas
Alcalá la Real 15 28
Andújar 16 34
Cazorla 18 29
Jaén 20 31
Linares 20 32
Temperaturas en Almería
Municipio Mínimas Máximas
Almería 22 28
Huércal-Overa 18 31
Temperaturas en Granada
Municipio Mínimas Máximas
Baza 15 32
Granada 18 32
Loja 19 32
Motril 20 29
Temperaturas en Málaga
Municipio Mínimas Máximas
Antequera 18 32
Málaga 22 33
Marbella 21 29
Ronda 17 30
Vélez-Málaga 20 31
Por otro lado, con el paso del frente, se pronostica un oscurecimiento progresivo de los cielos de oeste a este localmente fuertes y persistentes en el Cantábrico y el Pirineo occidental con el paso del día.
Descenso térmico acusado en Andalucía en estos próximos días. pic.twitter.com/tt0itaMW4b— AEMET_Andalucía (@AEMET_Andalucia) September 20, 2025
En algunas zonas del tercio norte y las montañas del este, los chubascos podrían ir acompañados de tormentas, siendo más intensos en el Alto Ebro, Pirineo occidental y la Ibérica. En Canarias, solo se prevén chubascos ocasionales en las cumbres.
Del lado del viento, éste tendrá componente oeste en las vertientes atlántica y cantábrica, tendiendo a noroeste al final, con intervalos de fuerte en zonas expuestas y de forma más probable en los litorales. En Canarias, se estima un alisio moderado.
