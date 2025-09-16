La Aemet activa el aviso amarillo en estas tres provincias de Andalucía: regresan los 40 grados
Este ascenso térmico se prolongará hasta el fin de semana
El calor dejó 169 muertos en Andalucía en agosto, 90 más que el pasado año
Andalucía soportó el verano más cálido de la historia
Aunque el verano estacional esté cerca de llegar a su fin, las temperaturas marcan lo contrario. Y es que el calor se va a intensificar en varios puntos de Andalucía, con máximas que rozarán los 40 grados. Es decir, que los termómetros registrarán valores por encima de lo normal para esta época, más similares a los que pueden marcarse en pleno verano.
Debido a este aumento de las temperaturas, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha vuelto a activar avisos por calor extremo; en concreto, alertas amarillas en las provincias de Sevilla, Córdoba y Jaén para el martes, el miércoles y el jueves.
Vuelven los avisos amarillos por calor en Andalucía
Desde la Aemet ya se pronosticaba un aumento de las temperaturas a partir de este martes en varias zonas de España, especialmente en Andalucía. Esto se debe a la entrada de una masa de aire cálido por el suroeste peninsular, la cual provoca que este ascenso térmico se acentúe y se prolongue, al menos, hasta el viernes.
Ya el fin de semana, las máximas disminuirían muy levemente; no dejaría de hacer calor en estas provincias, pero la sensación térmica sería menor. Por otra parte, de cara al inicio de la semana que viene, se estima un descenso bastante considerable de las temperaturas, aunque habría que esperar a que avancen los días para obtener unas estimaciones más certeras.
Tal y como se comprueba, es en las provincias de interior donde más se notará el calor durante estos días. Las zonas de Andalucía con costa registrarían valores más suaves; de hecho, en el litoral gaditano y malagueño, las máximas quedarían por debajo de los 30 grados. La excepción sería Granada; pese a mostrar valores más similares a los de las provincias que están en alerta, la Aemet no ha activado alertas por altas temperaturas.
Esta funcionalidad es sólo para suscriptoresSuscribete