Suscríbete a
ABC Premium

«La ley impide recalificar un suelo forestal a urbano hasta 30 años después de un incendio»

Miguel Cueto explica que esas tres décadas «son un parámetro suficientemente largo para disuadir» a quienes quieran hacer negocios con los incendios

«El coste de la extinción del fuego es el doble que el de la prevención»

El Gobierno de España castiga a Andalucía con menos recursos contra el fuego

Las consecuencias del fuego en Atlanterra, en Tarifa.
Las consecuencias del fuego en Atlanterra, en Tarifa. ep
José María Aguilera

José María Aguilera

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La urbanización de Atlanterra puede ser un perfecto ejemplo paradigmático. Las llamas casi alcanzan algunas de las espectaculares mansiones a pie de playa de esta urbanización de Tarifa, junto a Zahara de los Atunes, en la provincia de Cádiz. «Pronto veremos eso lleno de chalets», ... se escucha con insistencia.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC PREMIUM
Descarga la app