POLÍTICA FORESTAL

El Gobierno de España castiga a Andalucía con menos recursos contra los incendios

El PSOE trasladó de Cádiz al Norte de España la Brigada de Refuerzo contra fuegos forestales en 2005 y elimina ahora cuatro aviones para combatir las llamas

Efectivos de la Brigada de Refuerzo en Incendios Forestales (BRIF), que desapareció de Andalucía hace 20 años, durante una operación
Efectivos de la Brigada de Refuerzo en Incendios Forestales (BRIF), que desapareció de Andalucía hace 20 años, durante una operación
Rafael Aguilar

Sevilla

«El Gobierno de España ha puesto todos los medios disponibles al servicio de las comunidades autónomas» para luchar contra los incendios. La declaración rotunda la hizo ayer la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en una visita a Rota.

¿Todos ... los medios? La realidad choca con las palabras de la vicepresidenta primera del Gobierno, cuyo presidente, Pedro Sánchez, anunció este pasado fin de semana que iba a promover un pacto de Estado para prevenir el fuego y mejorar las labores de extinción. Y choca por dos motivos fundamentales. Uno: Andalucía, como toda la mitad sur de la Península, lleva veinte años privada de una dotación de las Brigadas de Refuerzo en Incendios Forestales (BRIF) dependientes del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, creadas en 1992 para apoyar a las comunidades autónomas en la lucha contra las llamas en el campo.

