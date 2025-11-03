La Junta niega que haya recortes en el SAS y destaca el aumento del presupuesto

El consejero de Sanidad ha respondido a los ataques del PSOE contra la situación en Andalucía derivada de los fallos de los cribados del cáncer de mama. Antonio Sanz ha asegurado que, ante la estrategia «de acoso y derribo mediante acusaciones falsas del PSOE contra ... el SAS», el Gobierno andaluz se ve en la obligación de aclarar que el contrato programa del Servicio Andaluz de Salud para 2025 ha experimentado un incremento global del 0,8% respecto al del ejercicio anterior.

Según los datos de la Junta, los hospitales andaluces, a octubre, han superado en un 0,6% el gasto al mismo mes del año anterior (2.064 frente a los 2.077 millones de 2025).

Con respecto a la plantilla, el SAS ha crecido este año un 3,4% su plantilla estructural.

Desde el departamento de Sanz se recalca que «en ningún caso hay recortes de personal» como se está difundiendo y que tampoco hay reducciones en plantillas ni en la asistencia.

En este sentido se insiste en que la prioridad de la Consejería y del SAS es mantener y reforzar la dotación de profesionales en los hospitales y en la Atención Primaria, como demuestran los incrementos sostenidos de personal en los últimos años.

Un ejemplo de ello es que la platilla del Virgen del Rocío ha crecido un 0,5% de 2024 a 2025 y el del Regional, un 1,4%.

«Nuestro compromiso sigue siendo el mismo: más profesionales y más recursos para la sanidad pública andaluza. Y además apostando por la estabilidad», dice el consejero.

Seguir avanzando

Una muestra de ello es que recientemente se ha aprobado la oferta de empleo de 2025, con 10.289 plazas, que se suma a las convocatorias anteriores de 2022, 2023 y 2024, lo que permitirá seguir avanzando en el compromiso con la estabilidad laboral.

Antes de que acabe la actual legislatura Sanidad tiene el objetivo claro de que el 96% de la plantilla del SAS esté estabilizada (123.000 del total de 128.000 trabajadores).

Desde 2019 se han resuelto procesos de acceso a 58.701 plazas fijas, a las que se añaden las 21.953 en proceso de resolución y ahora estas 10.289 de la nueva oferta.

«El Gobierno de Juanma Moreno sigue avanzando con paso firme en su compromiso de fortalecer el empleo público sanitario, garantizando seguridad laboral, mejores condiciones profesionales y una atención sanitaria de calidad para todos los andaluces», dice.