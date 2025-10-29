La Junta de Andalucía desmiente la suspensión de clases por la alerta naranja este miércoles
Se trata de un bulo que ha circulado por las redes sociales
El Servicio de Emergencias 112 Andalucía ha querido hacer hincapié en que no hay suspensión de clases en los colegios e institutos de Sevilla, Cádiz y Huelva este miércoles por las fuertes lluvias y la alerta naranja que está activada para esta jornada en ... varias provincias andaluzas y que se trata de un bulo que ha circulado por las redes sociales.
Se trata de una noticia falsa de un medio de comunicación cuyo titular se ha cambiado para dar esta información, cuando Emergencias lo ha desmentido, pidiendo a su vez a la ciudadanía que no caiga en este tipo de engaños.
📢¡¡No caigas en bulos!!— EMA 112 (@E112Andalucia) October 28, 2025
No hay suspensión de clases 🧑🎓
Si te llega un mensaje de este tipo, contrasta y consulta fuentes oficiales. Rompe la cadena de la desinformación 🤚#StopBulos pic.twitter.com/DJCAxShQaw
En este sentido, advierten que si te llega un mensaje de este tipo, contrasta y consulta fuentes oficiales rompiendo la cadena de la desinformación.
