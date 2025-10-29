Suscríbete a
Sevilla, en alerta naranja por fuertes lluvias: estas son las peores horas
Última hora
La Junta desmiente la suspensión de clases por la alerta naranja

La Junta de Andalucía desmiente la suspensión de clases por la alerta naranja este miércoles

Se trata de un bulo que ha circulado por las redes sociales

Imagen de la entrada de un colegio en Sevilla
Imagen de la entrada de un colegio en Sevilla Rocío RuZ
María José Lora

María José Lora

El Servicio de Emergencias 112 Andalucía ha querido hacer hincapié en que no hay suspensión de clases en los colegios e institutos de Sevilla, Cádiz y Huelva este miércoles por las fuertes lluvias y la alerta naranja que está activada para esta jornada en ... varias provincias andaluzas y que se trata de un bulo que ha circulado por las redes sociales.

