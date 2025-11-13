Juanma Moreno: «Saldremos claramente reforzados de la crisis de los cribados»

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha dicho este jueves en el Parlamento que la comunidad «saldrá claramente reforzada» de la crisis de los cribados del cáncer de mama.

Durante la sesión de control parlamentaria en la que como cada ... quince días se ha sometido a las preguntas de la oposición, el jefe del Ejecutivo andaluz ha dicho que sólo quedan 108 mujeres de las más de 2.200 que había por someterse a las pruebas tras los fallos detectados. Se trata de datos nuevos tras la última actualización.

Además Juanma Moreno, al que la portavoz de Por Andalucía, Inma Nieto había acusado de que no había dinero para atajar la crisis en los presupuestos, ha pedido a la izquierda «que deje de mentir» y de propagar bulos ya que hay más de 1000 millones para esos planes.

En el intercambio de intervenciones entre Moreno y Nieto, el presidente de la Junta le ha preguntado a la parlamentaria si el próximo 18 de noviembre asistirá al desayuno que ofrece Antonio Maíllo, coordinador federal de IU, en Forum Europa y que «patrocina Asisa», aseguradora privada foco de las críticas de la formación de izquierdas por su papel en la «privatización» de la sanidad pública andaluza.

En respuesta a Nieto en el Pleno del Parlamento, el presidente andaluz ha pedido a la portavoz parlamentaria que desvele si acudirá a dicho encuentro, y ha apostillado: «¿Sabe quién lo patrocina? Asisa. ¡Anda! No tengo comentarios». En relación con el libro publicado por Moreno, 'Manual de convivencia', la portavoz de Por Andalucía ha vaticinado que la crisis de los cribados hará que en el futuro el presidente Moreno escriba su 'Manual de decadencia'.

Inmaculada Nieto ha reiterado sus críticas a las «mentiras» del Gobierno andaluz en torno a los fallos del cribado, una actitud que provoca «un divorcio con la ciudadanía». Entre esas «mentiras», las del presupuesto para los planes de choque para los programas de cribado de mama, colon y cervix. «No tienen respaldo presupuestario en 2026», ha dicho, a lo que Moreno ha replicado que es «absolutamente falso».

Igualmente, Por Andalucía ha calificado de «auténtica provocación» el nombramiento de Nicolás Navarro como viceconsejero de Sanidad, un médico de la privada para «arreglar la pública».

«La credibilidad la tiene por los suelos, porque ha puesto el esfuerzo en tapar lo ocurrido», ha sentenciado Nieto, que ha sostenido también que el Presupuesto de 2026 figuran «menos pacientes» que van a ser atendidos en el cribado de colon y las «mismas» en cáncer de mama que en 2025. Igualmente, ha puesto el foco en que, por primera vez, va a haber más de un millón de pacientes del SAS atendidas en las privadas.

Sin embargo Juanma Moreno se ha defendido de todas las críticas reiterando que la izquierda «no hace más que mentir» con el bulo de la falsa privatización y ha sacado las cifras de los conciertos que demuestran que en la época del PSOE, cuando María Jesús Montero era consejera se gastaba más en conciertos, hasta un 5 por ciento frente a los datos actuales.

El presidente ha leído una frase del diario de sesiones del Parlamento en el que Montero reconocía cuando era consejera de Salud en la Junta que reconocía que «los conciertos son una colaboración complementaria que no pone en duda el carácter público de la sanidad«.