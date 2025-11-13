Suscríbete a
Juicio al fiscal general
El Colegio de la Abogacía: «No es normal, y diríamos lo mismo si en vez de 'pareja de' fuera 'esposa de'»

Juanma Moreno: «Saldremos claramente reforzados de la crisis de los cribados»

El presidente de la Junta anuncia que sólo quedan 1018 mujeres por hacer las pruebas y pide a la Junta que deje de mentir y hablar de privatización

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, durante el pleno Manuel Olmedo
Mercedes Benítez

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha dicho este jueves en el Parlamento que la comunidad «saldrá claramente reforzada» de la crisis de los cribados del cáncer de mama.

Durante la sesión de control parlamentaria en la que como cada ... quince días se ha sometido a las preguntas de la oposición, el jefe del Ejecutivo andaluz ha dicho que sólo quedan 108 mujeres de las más de 2.200 que había por someterse a las pruebas tras los fallos detectados. Se trata de datos nuevos tras la última actualización.

