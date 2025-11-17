Suscríbete a
La Cartuja será sede de las tres próximas ediciones de la final de la Copa del Rey

Juanma Moreno pide «combatir sin cuartel» el acoso escolar con valores como «el respeto, la libertad y la igualdad»

«Me siento orgulloso de que el sistema educativo público andaluz sea modélico en España», recalca el presidente en la entrega de premios a los mejores expedientes académicos del curso de Bachillerato, FP y Enseñanzas Artísticas Superiores

La Junta de Andalucía niega que las universidades estén infrafinanciadas

Juanma Moreno, Carmen Castillo y Jorge Paradela, en San Telmo con los escolares premiados
S. A.

Sevilla

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha pedido este lunes a estudiantes y familias que «os esforcéis por participar activamente» contra el acoso escolar «no consistiendo que nada ni nadie» atente contra «la autoestima, la dignidad y la integración de ninguna ... persona». Ha exigido «combatir sin cuartel contra el bullying en las aulas», con la defensa de «los valores más importantes que tenemos, que son el respeto, la libertad, la igualdad y la solidaridad».

