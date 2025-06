Juan y Medio se confiesa con Sonsoles sobre el amor: «Desde hace muchos años estoy ilusionado»

Juan y Medio ha pasado por el plató de 'Y ahora Sonsoles' y, como suele ocurrir cuando el presentador andaluz se sienta a charlar sin prisas, ha dejado algunas reflexiones que no han pasado desapercibidas. Esta vez, el tema sobre la mesa era el amor. Y sí, Juan se ha mojado.

Con su tono pausado, Juan y Medio se abrió un poco más de lo habitual. «Mi concepto del amor es confianza, complicidad, necesidad de compañía», empezó diciendo. Y a partir de ahí, fue hilando una especie de mini declaración de principios emocional que dejó entrever cómo vive él las relaciones a día de hoy.

Se definió como «una persona muy independiente que adora la compañía». Y aunque suene contradictorio, lo explicó con claridad: «Cuando me siento demasiado marcado por la vida, me retraigo. Tengo que creer que no tengo ataduras para ponérmelas yo solo».

No dio nombres, no habló de nadie en concreto, pero sí dejó claro que el amor sigue siendo parte importante en su vida. «Es ilusión, es alegría», dijo. Y añadió una frase que resume muy bien su forma de estar en el mundo: «Siempre procuro estar ilusionado. Desde hace muchos años estoy ilusionado».

Una confesión breve, sin grandes aspavientos, pero que deja entrever que Juan y Medio, lejos de perder el entusiasmo, sigue creyendo en lo bonito de compartir la vida con alguien. Y eso, en estos tiempos, ya dice mucho.

Aunque es más conocido por su faceta de presentador ,con una carrera sólida en Canal Sur y una gran popularidad por programas como 'La tarde, aquí y ahora', Juan y Medio nunca ha sido una figura dada al exhibicionismo emocional. De hecho, ha logrado mantenerse durante décadas en la televisión sin que su vida privada acapare titulares, lo cual ya es todo un logro.

Sus declaraciones con Sonsoles no son solo una reflexión sobre el amor, sino también una muestra del equilibrio que ha encontrado entre independencia y afecto. Esa aparente contradicción —«adoro la compañía, pero necesito sentirme libre»— conecta con una forma de entender las relaciones más madura, menos posesiva y mucho más basada en el respeto mutuo.

Por eso, su manera de hablar del amor no suena a tópico ni a frase hecha. No sabemos si hay alguien en su vida, si está en pareja o si simplemente está abierto a que llegue alguien. Pero sí sabemos que no ha dejado que la rutina, la fama o el paso del tiempo le roben la capacidad de ilusionarse.