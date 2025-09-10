Suscríbete a
ABC Premium

Videoanálisis

José María Aguilera: «La vivienda es un problema común que sí entiende de ideología»

El Gobierno de Pedro Sánchez apostó por el intervencionismo y Juanma Moreno aboga por casar oferta con demanda a través de la colaboración público-privada

Las claves de la nueva Ley de viviendas: más ladrillo, más seguridad y más ayudas para bajar los precios

Andalucía presenta su nueva Ley de Vivienda: más construcción, más suelo y más facilidad

Suscríbete
Si ya estás suscrito,
Para más información
José María Aguilera: «La vivienda es un problema común que sí entiende de ideología»
víctor rodríguez

S. A.

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El acceso a la vivienda es el principal problema de los españoles. Un problema común, que a priori no entiende de ideología, pero al que se aplican dos recetas absolutamente opuestas y marcadas, precisamente, por un fuerte componente ideológico.

El Gobierno de Pedro ... Sánchez ha apostado por el intervencionismo. Limitaron el precio del alquiler en zonas tensionadas, subieron los impuestos para viviendas vacías, aumentaron los gravámenes para extranjeros que quisieran comprar una casa y han mantenido las trabas de siempre limitando las maniobras urbanísticas y frenando a los promotores privados. Ha generado una mayor inseguridad en un sistema de libre-mercado. ¿Ha tenido éxito? Pues el resultado es palmario. La vivienda continúa siendo el principal problema de los españoles y los precios, sobre todo del alquiler, se han disparado. Todavía más.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC PREMIUM
Descarga la app