José María Aguilera: «La vivienda es un problema común que sí entiende de ideología»

El acceso a la vivienda es el principal problema de los españoles. Un problema común, que a priori no entiende de ideología, pero al que se aplican dos recetas absolutamente opuestas y marcadas, precisamente, por un fuerte componente ideológico.

El Gobierno de Pedro ... Sánchez ha apostado por el intervencionismo. Limitaron el precio del alquiler en zonas tensionadas, subieron los impuestos para viviendas vacías, aumentaron los gravámenes para extranjeros que quisieran comprar una casa y han mantenido las trabas de siempre limitando las maniobras urbanísticas y frenando a los promotores privados. Ha generado una mayor inseguridad en un sistema de libre-mercado. ¿Ha tenido éxito? Pues el resultado es palmario. La vivienda continúa siendo el principal problema de los españoles y los precios, sobre todo del alquiler, se han disparado. Todavía más.

El Ejecutivo andaluz que preside Juanma Moreno acaba de presentar su nueva Ley de Vivienda, enraizada en el decreto ley aprobado en marzo y que hoy comenzará su trámite parlamentario al pasar por el Consejo de Gobierno. La receta es radicalmente diferente y contrapuesta. La normativa apuesta por dar facilidades a los ayuntamientos y a los promotores, favoreciendo la colaboración público-privada. Crea una bolsa de suelo para vivienda asequible. Adopta medidas para flexibilizar los usos de suelos terciarios, de oficinas y turísticos. Fomenta los planes de Vivienda, crea un portal en exclusiva para informar sobre este mercado. Menos burocracia, más seguridad. Con el objetivo último de levantar más inmuebles y así compensar la escasisima oferta con la elevada demanda actual. Es su fórmula para bajar los precios. Además del modelo, existe otra gran diferencia. Esta ley autonómica nace con un amplio respaldo y un fuerte consenso, basado en la experiencia fracasada de los experimentos anteriores, y huyendo de una aplicación impositiva, sin acuerdos entre los diferentes interesados. Saber cuál es la fórmula idónea será cuestión de tiempo. Pero aconsejo que no desesperen, porque será cuestión de mucho tiempo.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a la vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar

Has superado el límite de sesiones Sólo puedes tener tres sesiones iniciadas a la vez. Hemos cerrado la sesión más antigua para que sigas navegando sin límites en el resto. Sigue navegando

Artículo solo para suscriptores Si ya estás suscrito, inicia sesión