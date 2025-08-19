Suscríbete a
José María Aguilera: «Contra el fuego hace falta más inversión; en la lucha y en la prevención»

El bloqueo del Gobierno por parte de los socios de Sánchez sigue afectando a los andaluces

Al final, todo es cuestión de dinero. En la lucha contra el fuego falta inversión. Inversión en los medios para la extinción, para la batalla directa contra las llamas. Los expertos ya advertían en este mismo medio, en el mes de mayo, que preveían ... un verano complicado. La abundancia de lluvias durante la primavera humedecía el campo, una buena noticia para esos primeros meses de la temporada estival. Pero en cuanto el calor secara todo ese pasto, el fuego dispondría de un prolijo combustible para poner a arder los montes, sobre todo en Andalucía Occidental.

