José María Aguilera: «Contra el fuego hace falta más inversión; en la lucha y en la prevención»

Al final, todo es cuestión de dinero. En la lucha contra el fuego falta inversión. Inversión en los medios para la extinción, para la batalla directa contra las llamas. Los expertos ya advertían en este mismo medio, en el mes de mayo, que preveían ... un verano complicado. La abundancia de lluvias durante la primavera humedecía el campo, una buena noticia para esos primeros meses de la temporada estival. Pero en cuanto el calor secara todo ese pasto, el fuego dispondría de un prolijo combustible para poner a arder los montes, sobre todo en Andalucía Occidental.

Ante esta situación, la Junta cuenta con menos recursos todavía por la inacción del Gobierno de España. Ya hace 20 años, el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero le birlaba a la Comunidad la Brigada de Refuerzo en Incendios Forestales, la BRIF, esa unidad de élite con la que cuenta el Estado. Ahora mismo, la decena de 'Brifs' se encuentran todas fuera de Andalucía, de Despeñaperros para arriba, después de trasladar la que se encontraba en La Almoraima al norte del país.

Además, la asfixia que supone el bloqueo presupuestario, con dos años de cuentas congeladas por la falta de apoyo de sus socios, ha impedido una mayor inversión en medios destinados a la extinción. El Gobierno le ha retirado a la Junta cuatro medios aéreos que el pasado año formaban parte del plan Infoca. Un lastre que se ha podido salvar con el trabajo y la profesionalidad de todos los miembros de esta organización.

Falta inversión para batallar contra el fuego. Y falta inversión para prevenirlo. Miguel Cueto, portavoz del Colegio Oficial de Ingenieros de Montes de Andalucía, asegura que se gasta más del doble de dinero en los planes de extinción que en la prevención. El abandono del entorno rural, la errática política agraria y la tardanza en recibir subvenciones, provocan la falta de cuidado de los montes, más leña para el fuego. Es necesario aumentar la partida tanto para proteger los terrenos públicos como para facilitar la limpieza y adecentamiento de los privados. Incluso reducir la burocracia, como propone la nueva ley de montes que se espera aprobar a principios del próximo año. Por eso se insiste tanto en que los incendios de verano se apagan en invierno.

Podemos enfrentarnos a diatribas ideológicas, macrodebates filosóficos sobre el cambio climático y su afección en nuestras vidas. Pero esto es mucho más sencillo. Falta inversión. Al final, como al principio, todo es cuestión de dinero.