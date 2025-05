Jennifer López en Andalucía: estos son sus conciertos en 2025 y los precios

Jennifer López, una de las figuras más icónicas del mundo de la música, regresa a España este verano con su esperada gira 'Up All Night Live In'. Después de su última visita en España en 2019, la cantante neoyorkina vuelve con una nueva propuesta musical que promete sorprender a todos sus seguidores. Además, en esta ocasión, este icono de la música latina hará parada en Andalucía.

En esa última ocasión en la que Jennifer López estuvo en nuestro país también pasó, precisamente, por tierras andaluzas. Concretamente, la cantante se dio cita con miles de fans en el Marenostrum de Fuengirola (Málaga) con motivo de su gira 'It's my party: The Live celebration', con la que celebró 20 años de carrera musical.

Conciertos de Jennifer López en Andalucía este 2025

Esta nueva gira de Jennifer López por España contempla siete paradas este verano; dos de ellas, en Andalucía. Las localidades andaluzas que pisará la cantante del Bronx son Cádiz y Málaga.

Estos son los conciertos de Jennifer López en Andalucía este 2025 Cádiz: jueves 10 de julio | Estadio Nuevo Mirandilla (Plaza de Madrid, s/n - 11010 Cádiz).

Málaga: viernes 11 de julio | Estadio de Atletismo Ciudad de Málaga (Calle Miguel de Mérida Nicolich, 2; Carretera de Cádiz - 29004 Málaga).

Antes de recalar en Andalucía, la primera parada de Jennifer López en nuestro país será Pontevedra. Tras esta ciudad, y después de pasar por Cádiz y Málaga, irá a Madrid, Barcelona, Bilbao y Tenerife, donde pondrá punto final a su gira por España.

Precios y entradas para los conciertos de Jennifer López en Andalucía este 2025

Fue el pasado miércoles 16 de abril, desde las 12.00 horas, cuando salieron a la venta las entradas para esta gira de Jennifer López por España. Desde entonces, muchas modalidades se han agotado ya para las diferentes ciudades en las que cantará la estadounidense, aunque aún pueden encontrarse localidades tanto en el Estadio Nuevo Mirandilla como en el Estadio de Atletismo Ciudad de Málaga.

Por una parte, en el estadio del Cádiz CF, quedan entradas desde 120 euros en algunos sectores de 'Tribuna' y 'Preferencia'; también hay localidades disponibles frente al escenario: desde 90 euros en 'Pista B', desde 120 euros en 'Pista' y desde 250 euros en 'Front Stage'. Por otra parte, en el Estadio de Atletismo Ciudad de Málaga, hay entradas disponibles desde 150 euros en la grada alta, principal y baja; también frente al escenario: desde 90 euros en 'Pista B', desde 130 euros en 'Pista' y desde 200 euros en 'Front Stage'. Asimismo, quedan disponibles entradas para un palco en la Zona VIP por 300 euros cada una.

Las entradas para cualquiera de estos conciertos de Jennifer López pueden adquirirse en la web www.enterticket.es.